Laura Gnjatović s tribina bodrila zaručnika: Pokazala zgodnog košarkaša i oduševila fanove

NAJGLASNIJA NAVIJAČICA /

Foto: Instagram

Fotografija je nastala tijekom proteklog vikenda na utakmici u kojoj je Filip, inače igrač KK Kvarner, nastupio protiv KK Dubrovnik

26.1.2026.
11:48
Hot.hr
Instagram
Iako svoj ljubavni život nastoji čuvati od očiju javnosti, Laura Gnjatović (24), aktualna Miss Universe Hrvatske 2025., odlučila je podijeliti rijedak trenutak sa svojim pratiteljima na Instagramu. Na fotografiji je jasno vidljivo koliko su si ona i zaručnik, košarkaš Filip Vujičić (25), međusobno podrška i inspiracija.

Foto: Instagram Story

Fotografija je nastala tijekom proteklog vikenda na utakmici u kojoj je Filip, inače igrač KK Kvarner, nastupio protiv KK Dubrovnik. Laura je u Instagram storyju kratko napisala: "Mi protiv njih", dok je nasmijano pozirala u društvu lijepe crnke, pokazujući veselu i opuštenu atmosferu s tribina.

Foto: Instagram

 

Zaručili se u svibnju 2025. godine

Podsjetimo, zanosna Zadranka, koja trenutno živi u Dubrovniku, krajem svibnja prošle godine zaručila se za svog dugogodišnjeg dečka Filipa Vujičića, mladog Dubrovčanina koji trenutačno igra za Kvarner, a ranije je nosio dres KK Šibenika.

Iako oboje drže privatni život podalje od medija, zajedničke fotografije jasno pokazuju koliko su zaljubljeni. Laura je nakon prosidbe na Instagramu pohvalila i Filipov dobar ukus te otkrila emotivni trenutak:

"Što je, je, nisam sekunde posumnjala u njegov ukus, to objašnjava činjenicu da mi je galerija puna ovakvih fotografija... Kad je otvorio onu kutijicu, više ništa nisam ni vidjela ni čula."

 

 

