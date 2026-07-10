FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROMANSA? /

Lando Norris zbog nove djevojke zatvorio londonski klub i naljutio osiguranje

Lando Norris zbog nove djevojke zatvorio londonski klub i naljutio osiguranje
×
Foto: Profimedia/Instagram - screenshot

Svjetski prvak Formule 1 i američka influencerica Alix Earle viđeni su zajedno u ekskluzivnom londonskom klubu, gdje su ostali do ranih jutarnjih sati i privukli veliku pozornost

10.7.2026.
15:11
Mia Nikić
Profimedia/Instagram - screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Glasine o romansi između prvaka Formule 1 Landa Norrisa (27) i američke influencerice Alix Earle (26) sve su glasnije nakon što su viđeni kako zajedno napuštaju ekskluzivni londonski klub u ranim jutarnjim satima. Cijeli događaj zabilježio je i objavio popularni Instagram profil, Deuxmoi, u ekskluzivnoj objavi koja je brzo privukla pažnju javnosti i potaknula lavinu komentara.

 

Lando Norris i Alix Earle proveli su sate u privatnom klubu u Londonu, gdje su, prema tvrdnjama očevidaca, bili nerazdvojni. Izvori navode kako je par cijelu noć proveo u razgovoru. Priča postaje zanimljivija podatkom da se klub trebao zatvoriti u tri sata ujutro, no Norris je navodno zamolio osoblje da ostane otvoreno sat duže kako bi proveo više vremena s Alix. Dok su ostale zvijezde, uključujući Micka Jaggera i Ronnieja Wooda, napustile klub oko pola tri, Norris i Earle ostali su do otprilike 4:15. U objavi se dodaje kako osiguranje, čija je smjena trebala završiti u tri, "nije bilo baš oduševljeno" ovim produžetkom.

@urfavvf1fan hmm🤨…. #landonorris #alixearle #fyp ♬ original sound - j5tinn

Ovo nije prvi put da su svjetski prvak Formule 1 i poznata influencerica viđeni zajedno. Par je potaknuo nagađanja o vezi i tijekom pojavljivanja u Cannesu te na Velikoj nagradi Monaka, čime je ovaj londonski izlazak samo dodatno potvrdio sumnje mnogih da je na pomolu nova slavna romansa.

@boxboxgossip1 #f1 #viral #fyp #landonorris #alixearl ♬ original sound - konsalyrics

Nova nagađanja o Norrisovom ljubavnom životu dolaze nedugo nakon vijesti o prekidu njegove turbulentne veze s portugalskom glumicom i manekenkom Margaridom Corceiro (23). Njihova veza, koja je započela 2023. godine, bila je pod stalnom pažnjom javnosti i poznata po svojim usponima i padovima. Par je nakratko prekinuo i tijekom 2024., no pomirili su se. Ipak, početkom 2026. godine pojavile su se glasine o konačnom prekidu. Špekulacije su se pojačale kad je Norris u jednom videu kolegi vozaču Carlosu Sainzu rekao da je "slobodan čovjek", a dodatnu potvrdu donijela je i činjenica da se Margarida nije pojavila na zabavi koju je Lando organizirao za svoj tim povodom osvajanja prvenstva.

 
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike