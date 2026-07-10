Lando Norris zbog nove djevojke zatvorio londonski klub i naljutio osiguranje

Glasine o romansi između prvaka Formule 1 Landa Norrisa (27) i američke influencerice Alix Earle (26) sve su glasnije nakon što su viđeni kako zajedno napuštaju ekskluzivni londonski klub u ranim jutarnjim satima. Cijeli događaj zabilježio je i objavio popularni Instagram profil, Deuxmoi, u ekskluzivnoj objavi koja je brzo privukla pažnju javnosti i potaknula lavinu komentara.

Nova nagađanja o Norrisovom ljubavnom životu dolaze nedugo nakon vijesti o prekidu njegove turbulentne veze s portugalskom glumicom i manekenkom Margaridom Corceiro (23). Njihova veza, koja je započela 2023. godine, bila je pod stalnom pažnjom javnosti i poznata po svojim usponima i padovima. Par je nakratko prekinuo i tijekom 2024., no pomirili su se. Ipak, početkom 2026. godine pojavile su se glasine o konačnom prekidu. Špekulacije su se pojačale kad je Norris u jednom videu kolegi vozaču Carlosu Sainzu rekao da je "slobodan čovjek", a dodatnu potvrdu donijela je i činjenica da se Margarida nije pojavila na zabavi koju je Lando organizirao za svoj tim povodom osvajanja prvenstva.