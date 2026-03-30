Opa! Kylie Jenner pratitelje 'počastila' vrućim fotografijama u bikiniju

Kylie Jenner, 28-godišnja poduzetnica i zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians", oduševila je svoje pratitelje objavivši nekoliko fotografija s luksuznog odmora!

Ne otkrivajući mjesto odmora ni društvo u kojem je pobjegla, atraktivna Kylie pozirala je u plićaku u crnom i nude bikiniju, a njezina ženstvena linija pratitelje je oduševila. U opisu fotografija otkrila je da je vrlo sretna, a pratitelji su zaključili da se sreća vidi i po njezinom vedrom izrazu lica.

Podsjetimo, Kylie Jenner u proljeće 2023. snimljena je u društvu glumca Timotheeja Chalameta. Premda se isprva mislilo da je riječ tek o prolaznoj romansi, glumac i poduzetnica svoju su vezu potvrdili u rujnu 2023. na koncertu Beyoncé, gdje su razmjenjivali nježnosti pred publikom. Kasnije su se zajedno pojavljivali i na dodjelama nagrada, čime su dodatno potvrdili da je riječ o ozbiljnoj vezi.