Plavokosu Zaru Larsson uspoređuju s Barbie, a jedan komentar ju je koštao tri milijuna

Zara Larsson švedska je pop zvijezda rođena 16. prosinca 1997. u Stockholm. Karijeru je započela još kao djevojčica, kada je 2008. pobijedila u showu Talang, a svjetsku slavu kasnije je učvrstila hitovima poput “Lush Life” i “Symphony”.

Novi val popularnosti donio joj je viralni “meme s dupinima” koji je koristio njezinu pjesmu “Symphony” uz emotivne i humoristične videe koji su preplavili društvene mreže. Upravo zahvaljujući tom trendu ponovno je dospjela u fokus mlađe publike, a internet ju je počeo doživljavati kao pop ikonu nove generacije.

Našla se u središtu pozornosti zbog kontroverze koja je izazvala burne reakcije. Sve je počelo kada je obožavateljica na TikToku objavila video s njezina koncerta uz opis da je bila trudna, ali je nakon toga pobacila, na što je Larsson odgovorila šalom: “Ja sam ubila nastup, a ti si ubila nakon nastupa purrrrrr.”

Pjevačica je ubrzo stala iza svojih riječi, poručivši da humor može pomoći u destigmatizaciji pobačaja i da ne vidi zašto bi ta tema bila tabu. Šok je uslijedio kada je otkrila da je zbog te šale izgubila ugovor vrijedan tri milijuna dolara, no jasno je dala do znanja da ne žali. “Baš me briga”, poručila je, ističući da joj je važnije ostati dosljedna svojim stavovima nego zadržati unosne suradnje.