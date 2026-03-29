Njezina smrt i dalje boli: Sjećate li se kako je izgledala Dolores Lambaša?

Na današnji dan Dolores Lambaša (†32) slavila bi 45. rođendan. Iako je prošlo više od desetljeća od njezine smrti, šibenska glumica i dalje se pamti po zapaženim ulogama i prepoznatljivoj pojavi na domaćoj sceni. Publika ju je upoznala kroz brojne televizijske i filmske projekte, a njezin privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Povodom njezina rođendana mnogi se ponovno prisjećaju njezina životnog puta i karijere koja je prekinuta 2013. godine.