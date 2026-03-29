Ovako se partijalo u Zagrebu: Hitovi 'kralja narodne glazbe' odzvanjali su Arenom

U Areni Zagreb je u subotu navečer održan koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“, posvećen jednom od najznačajnijih izvođača narodne glazbe. Pred punom dvoranom brojni izvođači uz pratnju orkestra pod ravnanjem Miša Mijatović izveli su presjek njegovih najpoznatijih pjesama, obilježavajući 35. godišnjicu njegove smrti.

Večer je otvorio Nemanja Nikolić pjesmama „Dva smo sveta različita“ i „Dal’ je moguće“, a publiku su ubrzo na noge digli hitovi poput „Dotak’o sam dno života“ i „Ej Branka, Branka“, koje je izveo Enes Begović, koji je svoj nastup, na oduševljenje publike zaključio pjesmom iz filma Toma, „Ponoć“, uz gostovanje Advine Begić.

Jedan od najupečatljivijih dijelova večeri pripao je Draganu Kojiću Kebi, čije su izvedbe pjesama „Svirajte noćas samo za nju“, „Sliku tvoju ljubim“ i „Za Ljiljanu“ glasne ovacije.

Publiku je oduševio i Dejan Matić izvedbama pjesama „Danka“, „Prokleta nedelja“ i „Odlazi, odlazi“. Poseban emotivni naboj donijela je Hanka Paldum, koja je izvela bezvremenske Zdravkovićeve pjesme „Šta će mi život“ i „Ja nemam prava nikoga da volim“, ali i svoje jednako legendarne hitove „Pamtim još“ i „Ja te pjesmom zovem“.

Završni dio programa pripao je Milanu Topaloviću Topalku, koji je publiku rasplesao uz pjesme „Kafana je moja sudbina“. Koncert je zaključen zajedničkim izlaskom svih izvođača na pozornicu i izvedbom „Pesme moje“, koju je za Tomu Zdravkovića napisao Kemal Monteno, čime je simbolično zaokružena večer posvećena umjetniku čije pjesme i danas diraju publiku.

Prvi sljedeći koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“ održat će se 10. listopada u Slavonskom Brodu, u dvorani Vijuš.