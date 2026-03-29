Auto? Ne, već monstrum od 600.000 €! Spoj brutalne sile i luksuza kakvog još niste vidjeli

Postoje automobili za obitelj, automobili za posao i automobili za zabavu. A onda postoji Rezvani Vengeance, vozilo koje kao da je dizajnirano za bijeg iz grada tijekom invazije vanzemaljaca, dok u pozadini svira filmska glazba, a vi udobno sjedite u masažnoj fotelji.

Ovaj američki proizvođač poznat je po stvaranju vozila koja izgledaju kao da su pobjegla s filmskog seta ili iz neke videoigre, a Vengeance je kruna njihove filozofije.

To je oklopljeni div s tri reda sjedala koji je u svojoj srži - vjerovali ili ne - luksuzni Cadillac Escalade.

Dizajn izravno iz Cyberpunka

Ako vam Vengeance izgleda kao nešto što biste vozili u igrama poput GTA ili Cyberpunk 2077, niste daleko od istine. Za njegov futuristički i agresivni izgled zaslužan je Milen Ivanov, dizajner koji je karijeru izgradio upravo stvarajući vozila za digitalne svjetove. "Cilj je bio staviti koncept automobila iz znanstveno-fantastične videoigre u prilaze stvarnih ljudi", izjavio je osnivač tvrtke Ferris Rezvani.

I u tome su uspjeli. S oštrim linijama, masivnom karoserijom, uskim prozorima i divovskim 22-inčnim kotačima obuvenim u 35-inčne terenske gume, Vengeance izgleda kao da može proći kroz zid bez ogrebotine. S dužinom od gotovo 5,6 metara i širinom od 2,2 metra, ovo vozilo ne traži parkirno mjesto – ono ga stvara.

Unatoč izgledu koji vrišti 'apokalipsa', Vengeance je potpuno legalan za cestovnu upotrebu, sa svim potrebnim svjetlima i signalizacijom vješto uklopljenom u dizajn.

Snaga dostojna tvrđave na kotačima

Ispod ove gomile čelika i kompozita krije se poznata mehanika. Osnovni model pokreće GM-ov 6,2-litarski V8 motor s 420 konjskih snaga, što je i više nego dovoljno za svakodnevne potrebe.

Za one koji žele više, tu je opcija s 3,0-litarskim Duramax dizelskim motorom ili, za potpune adrenalinske ovisnike, brutalna verzija s kompresorom koja iz istog V8 motora izvlači do 810 konjskih snaga. Snaga se prenosi putem deset-stupanjskog automatskog mjenjača na stražnje ili sva četiri kotača.

Naravno, performanse dolaze s cijenom na benzinskoj postaji. Standardni V8 troši oko 15 litara na 100 kilometara, no ako se odlučite za najjači motor i puni oklop, ta brojka lako prelazi 20 litara. Ali realno, tko kupuje vozilo teško 3,7 tona s neprobojnim staklima i brine o potrošnji?

Oprema za agenta 007 (ako je postao paranoičan)

Ono što Vengeance čini uistinu posebnim nije samo njegov izgled, već i opcijski "Vojni paket" koji ga pretvara u osobnu utvrdu. Popis opreme zvuči kao šoping lista za sudnji dan i uključuje:

Balistički oklop i neprobojna stakla: Otpornost na metke iz jurišnih pušaka.

Zaštita podvozja od eksplozija: Jer nikad ne znate kad možete naletjeti na minu na putu do trgovine.

Dimna zavjesa: Idealno za dramatičan bijeg s dosadnog sastanka ili iz gužve na naplatnim kućicama.

Elektrificirane kvake: Neugodno iznenađenje za svakoga tko pokuša nepozvan ući.

Raspršivač suzavca: Ugrađen u retrovizore, za rješavanje problema s agresivnim vozačima.

Termalna kamera za noćnu vožnju: Da vidite jelene (ili zombije) prije nego što bude prekasno.

Uz sve to, paket uključuje i gas maske, pancirke i kacige za sve putnike. Ovo nije automobil, ovo je plan za preživljavanje.

Iznutra – potpuni kontrast

Dok izvana izgleda kao bunker, unutrašnjost je čisti luksuz preuzet iz Cadillac Escaladea. Putnike dočekuje masivni zakrivljeni OLED zaslon, najfinija koža, sjedala s grijanjem, hlađenjem i masažom te vrhunski zvučni sustav.

Za one koji žele ultimativni komfor, tu je "Executive" paket koji stražnju klupu zamjenjuje s dvije ogromne fotelje, dodaje veliki TV, Apple TV, mini-bar, pa čak i strop s efektom zvjezdanog neba u stilu Rolls-Roycea. To je savršeno mjesto za opuštanje dok vaši tjelohranitelji vani rješavaju probleme.

Početna cijena za Rezvani Vengeance iznosi oko 250.000 eura. No, ako se zaigrate s popisom opcija i odaberete najjači motor, Vojni paket i luksuznu unutrašnjost, cijena bez problema može premašiti 600.000 eura. Za taj novac dobivate vozilo koje je jedinstveno na tržištu – spoj brutalne sile, vojne tehnologije i beskompromisnog luksuza. To nije automobil za svakoga, već za one koji žele poslati vrlo jasnu poruku: "Nemojte me gnjaviti. A ako baš morate, dobro sam pripremljen."

