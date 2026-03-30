Dama u bijeloj jakni i bijeloj šubari dominirala varažinskom tržnicom

Jutra u Varaždinu nezamisliva su bez odlaska na plac, koji je i ovog puta procvjetao u punom proljetnom sjaju.

Šarenilo na klupama mami poglede prolaznika, od prvih domaćih jagoda i svježih rotkvica do bogate ponude sadnica cvijeća koje će uskoro krasiti gradske balkone.

Miris svježeg sira i vrhnja miješa se s prepoznatljivim žamorom kupaca i prodavača koji, uz svaku kupnju, rado razmijene pokoju ljubaznu riječ ili lokalnu novost.

Varaždinci su još jednom potvrdili da plac nije samo mjesto trgovine, već živo srce grada gdje se susreću sve generacije.

Vrijedne ruke naših ‘kumica’ s osmijehom nude ono najbolje s domaćih polja, čuvajući tradiciju koja ovaj prostor čini posebnim i autentičnim. Nakon uspješnog lova na najljepši stručak tulipana, obvezna postaja za mnoge su obližnje terase, gdje se uz kavu i prve zrake sunca upijala atmosfera barokne jezgre.

Pogledajte tko je sve prošetao Varaždinskom tržnicom u fotogaleriji portala Varaždinski.hr.