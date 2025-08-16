PRŠTI SEKSIPILOM /

Kosovarka koju svi znaju pokazala najpoželjnije bikinije ljeta

Foto: Instagram
Dua Lipa (29) ovo ljeto koristi svaki slobodan trenutak za odmor i uživanje, a svoje pratitelje redovito počasti nizom fotografija.
Dua Lipa (29) je Britanka po rođenju i državljanstvu, Albanka po dodijeljenom državljanstvu od 2022. te Kosovarka po službenoj državnoj dodijeli državljanstva u 2025. godini.

Ovog ljeta ne prestaje uživati sa zaručnikom Callumom Turnerom i prijateljima, a društvene mreže preplavila je ljetnim fotografijama koje oduzimaju dah.

Od bikinija s točkicama – apsolutnog trenda ljeta 2025. – do izazovne haljine u kojoj je započela proslavu svog 30. rođendana, pjevačica je ponovno dokazala da je prava modna ikona.

Pogledajte fotogaleriju najseksi ljetnih izdanja Dua Lipe i uvjerite se zašto Instagram gori zbog njezinih fotografija.

16.8.2025.
16:17
