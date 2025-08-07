Kombi Amadeus benda sletio je s ceste: 'Jesu li svi živi?'

Kombi u kojem su se nalazili članovi srpskog Amadeus benda jutros je sletio s ceste i prevrnuo se. Srećom, nitko od članova nije ozlijeđen, a jedan od njih podijelio je fotografije s mjesta događaja.

"Sreća nas je i ovoga puta pratila, kao što nas prati svih ovih 25 godina... Hvala dragom Bogu što nitko nije ozlijeđen... idemo dalje", napisao je pjevač Aleksandar Stanimirović (51), odnosno Aca Amadeus, iz Amadeus benda.

Ispod njegove objave ubrzo su se počeli nizati zabrinuti komentari obožavatelja koji su pitali za stanje članova benda.

"Hvala Bogu da je sve u redu", "Jesu li svi živi?","Strašno... živio Amadeus bend!", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Aca Amadeus, nedavno je izazvao pažnju javnosti objavom da se razvodi od supruge.

"Naravno, kći je na njezinoj strani, zato sam se i odrekao kćeri, u potpunosti. Sve sam ostavio djeci svog brata Bokija on svira sa mnom, poznajete ga. Život je lijep, ali takve se stvari događaju. Kako je rekao pokojni muftija Zukorlić: ‘Izdaja se ne prašta’ što se tiče kćeri. Sa suprugom imam dobar odnos, nema treće osobe ni kod nje ni kod mene," izjavio je tada za Hype TV.

