Kolinda Grabar Kitarović stigla na finale SP-a: Detalj na ruci privukao pažnju

Dok se cijeli svijet priprema za nogometni spektakl godine, finale Svjetskog prvenstva 2026., svojoj podršci sportu i natjecateljskom duhu pridružila se i Kolinda Grabar-Kitarović (58). Bivša hrvatska predsjednica, koja je postala prepoznatljivo lice na tribinama velikih natjecanja, u jeku globalne groznice koja prati povijesni sraz Argentine i Španjolske, na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju koja je u kratkom roku privukla pažnju i izazvala lavinu pozitivnih reakcija, podsjetivši mnoge na njezinu nepokolebljivu strast prema nogometu.

Spremna za finale

Fotografija prikazuje nasmijanu Grabar-Kitarović u elegantnoj tamnoplavoj bluzi s bijelim točkicama, dok joj decentni biserni nakit daje notu profinjenosti. Ipak, ono što je najviše zaokupilo pažnju promatrača jest detalj na njezinoj ruci - zlatna narukvica s jasnom i glasnom porukom "FINAL". Taj simboličan detalj, uz jednostavan opis "Finale!" i hashtagove poput #footballunites i #sport, poslužio je kao savršena najava za današnji dvoboj.

Njezina objava stiže na dan dugo očekivanog finala na stadionu MetLife u New Jerseyju, a gestom je bivša predsjednica pokazala da, iako Hrvatska nije u finalu, i dalje s jednakim žarom prati najveću svjetsku sportsku smotru.

Inače, nedavno je na društvenim mrežama podijelila i uspomenu sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru. Riječ je o službenoj FIFA-inoj lopti iz Katra 2022. godine koju su joj potpisali Lionel Messi i Kylian Mbappé.