Kći Toma Cruisea odbacila očevo prezime: Suri prekinula posljednju vezu sa slavnim glumcem

Suri Cruise (20), kći holivudskih glumaca Toma Cruisea (64) i Katie Holmes (47), službeno je promijenila prezime te se sada predstavlja kao Suri Noelle. To potvrđuju podaci iz biračkog registra koje je prvi ekskluzivno objavio Page Six.

Pod novim imenom je registrirana u Pennsylvaniji, gdje studira na Sveučilištu Carnegie Mellon.

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Prezime Noelle nije odabrano slučajno. Riječ je o srednjem imenu njezine majke Katie Holmes, koja ju je najvećim dijelom sama odgajala nakon razvoda od Toma Cruisea. Suri je novo ime počela koristiti i prije službene promjene. Kao Suri Noelle bila je navedena u knjižici maturanata tijekom završetka srednje škole LaGuardia u lipnju 2024. godine, a istim se imenom koristila i u školskoj predstavi „Obitelj Addams“, u kojoj je glumila Morticiju.

Izvori bliski obitelji ranije su navodili kako je Suri odabirom prezimena Noelle željela odati počast majci, ali i započeti novo životno poglavlje bez pozornosti koju sa sobom nosi prezime Cruise.

Suri je rođena 2006. godine, a svjetska javnost upoznala ju je još kao bebu, kada se sa slavnim roditeljima pojavila na naslovnici časopisa „Vanity Fair“. Godinama je bila jedna od najpraćenijih djevojčica na svijetu, no nakon razvoda roditelja njezin se život znatno promijenio.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Raskol između Suri i njezina oca počeo je nakon razvoda Toma Cruisea i Katie Holmes 2012. godine, kada je imala šest godina. Posljednji put zajedno su fotografirani u javnosti u kolovozu iste godine, tijekom posjeta vodenom parku na Floridi, a poslije toga nije bilo potvrđenih zajedničkih pojavljivanja.

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U američkim medijima godinama se nagađa da je jedan od glavnih razloga njihova udaljavanja Cruiseova povezanost sa Scijentološkom crkvom, kojoj se Katie Holmes navodno protivila kada je riječ o odgoju njihove kćeri. Iako pravi razlozi njihova odnosa nikada nisu javno potvrđeni, promjena prezimena dodatno je potaknula nagađanja da Suri želi i formalno zatvoriti poglavlje povezano s ocem.