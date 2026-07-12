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TAJNA BLISTAVOG USPJEHA /

Milijuni su stizali, a sad skandal: Kći milijardera Billa Gatesa mora objasniti što je to radila

Milijuni su stizali, a sad skandal: Kći milijardera Billa Gatesa mora objasniti što je to radila
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Foto: Erik Pendzich/Alamy/Profimedia

Unatoč teškim optužbama za manipulaciju online prodajom, vrijednost tvrtke Phoebe Gates skočila je na 185 milijuna dolara

12.7.2026.
15:42
Hot.hr
Erik Pendzich/Alamy/Profimedia
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AI platforma za kupovinu "Phia", koju je 2023. godine osnovala Phoebe Gates (23), našla se u središtu skandala. Unatoč trenutačnim problemima, tvrtka najmlađe kćeri suosnivača Microsofta Billa Gatesa (70) zabilježila je velik uspjeh odmah nakon pokretanja.

Naime, sumnja se da je njezina aplikacija neosnovano uzimala postotak od internetske prodaje kroz zabranjene digitalne prakse. Prema istraživanju koje je objavio Bloomberg, dio tvrtke vezan uz Internet pretraživače tajno je otvarao pozadinske prozore tokom online plaćanja i ubacivao vlastite kodove kako bi zarada od marketinga bila preusmjerena na račun vlasnice Phoebe Gates. Ova praksa je u digitalnom marketingu poznata kao "cookie stuffing" te se odnosi na direktno kršenje pravila većine prodajnih platformi. Glasnogovornik tvrtke izjavio je da je u pitanju bila greška u kodu, koja je u međuvremenu ispravljena. 

 

Milijuni su stizali, a sad skandal: Kći milijardera Billa Gatesa mora objasniti što je to radila
Foto: Kimberly White/Getty images/Profimedia

'Želim uspjeh isključivo svojim zaslugama'

Usprkos skandalu, kompanija Gatesove najmlađe kćeri ima ogroman rast. Bavi se uspoređivanjem cijena odjeće na internetu te pronalaženjem najjeftinijih alternativa. Gates je nedavno prikupila više od 43 miliona dolara od investitora iz Silicijske doline, čime je njena ukupna vrijednost procijenjena na 185 miliona dolara. 

Phoebe je izjavila kako je odlučna u namjeri da bude uspješna isključivo svojim zaslugama, bez ikakve veze s privilegijama i prezimenom: "Želim da ovaj projekt opstane samostalno, bez ikakvih veza s mojim privilegijama ili prezimenom. Imam neku vrstu prkosa u sebi. Želim dokazati da mogu pridobiti investitore na osnovu zasluga, a ne naslijeđa", rekla je u jednom podcastu.

 

Bill GatesPhoebe GatesPrevaraSkandal
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