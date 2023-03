Phoebe Gates, najmla]a kći Billa Gatesa, u nedavnom je gostovanju priznala kako joj najviše u životu smeta to što javnost kreira lažna mišljenja o njoj i njezinoj obitelji.

Dodala je i da joj smeta što ljudi stvaraju teorije zavjere o njezinu ocu i što donose krive zaključke. Također, uvjerena je u to da je popularna na društvenim mrežama samo zato što je kći Billa Gatesa.

"Poprilično sam sigurna da me ljudi počnu pratiti zbog mog prezimena i mog oca. Ljudima je vjerojatno smiješno vidjeti mog tatu kako se igra s Boxbollenom. Ali jednom kada me zaprate, oni uglavnom ostanu na mom profilu. A mislim da ostanu jer često objavljujem o ženama, ženskom zdravlju i takvim temama", rekla je Phoebe za The Information.

Rekla je i kako je njezina majka "podržava" i da je "znatiželjna" oko njezina uspjeha na društvenim mrežama te da "shvaća da je to mjesto na kojem danas mladi ljudi odrastaju".

"Moj tata često objavljuje na društvenim mrežama, ali on sam baš i ne prati druge ljude", rekla je Phoebe i naglasila usput kako joj je dosta toga da je neki pratitelji kritiziraju jer je u vezi s tamnoputim muškarcem. "Ljudi, pa 2023. godina je, a vi me ispitujete kako to da sam u međurasnoj vezi", požalila se Gates.

Bogata nasljednica na TikToku ima više od 64 tisuće pratitelja, a na Instagramu je prati 195 tisuća ljudi.