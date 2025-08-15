PRINCEZA ANNE /

Kći kraljice Elizabete bila je Olimpijskim igrama i preživjela pokušaj otmice: Slavi 75. rođendan

Princeza Anne, jedina kći britanske kraljice Elizabete II. i princa Philipa, rođena je 15. kolovoza 1950. godine.
Princeza Anne, jedina kći kraljice Elizabete II. i princa Philipa, danas slavi 75. rođendan. Poznata je po svojoj sportskoj karijeri u jahanju, a 1971. godine osvojila je europsko prvenstvo te postala prvi član britanske kraljevske obitelji koji je nastupio na Olimpijskim igrama u Montrealu. Udavala se dva puta - prvi put za Marka Phillipsa, s kojim ima dvoje djece, Petera i Zaru, te nakon razvoda za časnika Timothyja Laurencea. Poznata je po tome što njezina djeca ne nose plemićke titule, kako bi izbjegla preveliku medijsku pozornost.

15.8.2025.
21:05
Lea Obelić
