Kći Charlie Sheena zamalo oteli na parkingu: 'Imala sam najgori osjećaj na svijetu'

Kći američkog glumca Charlieja Sheena (59) i glumice Denise Richards (54), poznata OnlyFans zvijezda Sami Sheen (21), tvrdi da je nedavno umalo postala žrtva pokušaja otmice ili trgovine ljudima.

U videu koji je objavila na TikToku, ispričala je zastrašujuće iskustvo iz jednog kasnog izlaska. Rekla je da je s prijateljicom kasno navečer bila ispred restorana i da su se fotografirale na parkiralištu kada im je prišao nepoznat muškarac i zatražio novac. Odbila ga je, a on im je poželio laku noć i otišao.

No, ubrzo se pojavio drugi muškarac i prišao joj s pitanjem: „Govoriš li španjolski?“ Tada je, kaže Sami, osjetila strašan osjećaj u trbuhu i odmah posegnula za suzavcem koji je nosila u torbi. Kad je muškarac vidio da je spremna obraniti se, izvadio je neku karticu iz džepa, ali su Sami i prijateljica brzo pobjegle i zaključale se u autu. Kasnije je pregledavala fotografije s večeri i primijetila da je jedan od muškaraca bio u pozadini fotografija cijelo vrijeme. Tvrdi da ju je promatrao i da vjeruje da su njih dvojica surađivali.

Uz to, ona je nedavno podijelila i da se bori s teškim oblikom opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Objasnila je da, primjerice, više puta provjerava rok trajanja hrane i čak i ako je proizvod svjež, uvjeri samu sebe da je pokvaren i baci ga.

