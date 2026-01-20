Jure Brkljača završio u bolnici: Pjevač se javio iz kreveta i poručio ‘Poželite mi sreću’

Popularni hrvatski pjevač Jure Brkljača (31) iznenadio je svoje pratitelje objavom iz bolničkog kreveta, otkrivši da je zbog planirane operacije uha privremeno prekinuo svoje glazbene obveze. Fotografiju je podijelio iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu, uz kratku, ali optimističnu poruku.

Kratka pauza zbog zahvata

Jutros se oglasio na Instagramu objavivši video iz bolnice: „Ljudi, evo me!! Hvala svima na ovolikoj podršci ❤️🥹. Operacija je prošla odlično. Veliko hvala dr. Mihelu Riesu na svemu dosad i hvala osoblju KBC-a Sestre milosrdnice. Sad ću imati još bolji sluh i jedva čekam da se družimo na idućem koncertu 14. 2. u dvoru Veliki Tabor. Volim vas“.

Ranije je objasnio da se radi o manjem, unaprijed planiranom zahvatu. „Mala pauza zbog zahvata, tj. operacije uha. Pozz iz KBC SM. Poželite mi sriću. Nakon operacije imat ću još bolji sluh pa se ponovo družimo“, napisao je.

Lavina poruka podrške

Njegova objava brzo je izazvala brojne reakcije. Obožavatelji, kolege i prijatelji u komentarima su mu poželjeli brz oporavak i uspješan zahvat, poručujući da ga s nestrpljenjem čekaju na pozornici.

Ova kratka zdravstvena pauza dolazi u iznimno aktivnom razdoblju njegove karijere. Za 14. veljače najavljen je njegov koncert „Valentinovo u Dvoru Veliki Tabor“, koji će se održati u romantičnom ambijentu dvorca u Desiniću. Brkljača je dao naslutiti da će se nakon oporavka brzo vratiti publici.

