Zadranin zvonkog glasa najavio svadbena zvona: Ovako izgleda njegova draga

Hrvatski glazbenik Jure Brkljača (30) ovih je dana prisustvovao promociji Dujmićeva albuma u zagrebačkoj diskoteci Saloon. Na događaju se Jure pojavio u društvu brinete Lucije, a izvori bliski paru su za Story potvrdili da je riječ o njegovoj zaručnici.

Sumnje u njihovu vezu dodatno je potvrdio zaručnički prsten koji je Lucija nosila na lijevoj ruci, a tek su se nedavno počeli pojavljivati zajedno na društvenim događanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Inače, poznati je Zadranin prošle godine za Story otkrio kako ne voli puno pričati o privatnom životu, ali je otkrio kakve djevojke voli.

"Kad bude vrijeme za to onda ćete i vi znati. Bitno mi je da je plava, smeđa ili crna. Šalu na stranu, mislim da je najvažnije da ima neku karizmu, naravno i ljepota je bitna. Volim da je normalna, da je dobra i to je to. Nisam ja jako zahtjevan, ali mora imati ono nešto to je najvažnije", zaključio je

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jure Brkljača gostovao u studiju Net.hr-a

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa