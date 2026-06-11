FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJVEĆA PODRŠKA /

Junak otvaranja Mundijala kod kuće ima poseban razlog za sreću: Ovo je njegova lijepa supruga Ana

Junak otvaranja Mundijala kod kuće ima poseban razlog za sreću: Ovo je njegova lijepa supruga Ana
×
Foto: Yuri CORTEZ/AFP/Profimedia

Juliána Quiñones supruga Ana Gabriela prati još od početaka karijere, a danas zajedno odgajaju kćer Alannu i grade skladan obiteljski život

11.6.2026.
22:44
Hot.hr
Yuri CORTEZ/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Meksički reprezentativac Julián Quiñones upisao se u povijest postigavši prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu 2026. Pred prepunim tribinama legendarnog stadiona Estadio Azteca donio je Meksiku rano vodstvo protiv Južnoafričke Republike i tako postao prvi strijelac ovog prvenstva.

Dok ga navijači slave kao jednog od junaka otvaranja turnira, iza uspješnog nogometaša stoji i njegova najveća životna podrška – supruga Ana Gabriela.

Ljubavna priča koja traje godinama

Quiñones i Ana Gabriela vjenčali su se u prosincu 2022. godine, nakon veze tijekom koje je ona bila uz njega još od njegovih početaka u meksičkom nogometu. Njihova se priča često ističe kao primjer stabilnog i skladnog odnosa, a nogometaš nikada nije skrivao koliko mu znači njezina podrška.

Ana Gabriela diplomirala je komunikologiju na Sveučilištu u Meksiku, a dio obrazovanja stekla je i u Poljskoj. Danas je uspješna influencerica, model i velika zaljubljenica u fotografiju, a na društvenim mrežama prati je velik broj obožavatelja.

Dolazak kćeri promijenio im je život

Obitelj je dodatno proširena u prosincu 2023. godine kada je na svijet stigla njihova kći Alanna.

Sretne vijesti tada je upravo Ana Gabriela podijelila sa svojim pratiteljima uz emotivnu poruku:

"Predoziranje ljubavlju. Dobrodošla Alanna, spremni smo ti pružiti svu ljubav mame i tate."

Dolazak djevojčice donio je novu radost u njihov svakodnevni život, a obitelj često dijeli zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima.

Prihvatio njezina sina kao vlastitog

Osim kćeri Alanne, Ana Gabriela ima i sina Lionela iz prijašnje veze. Quiñones ga je, prema pisanju meksičkih medija, prihvatio kao vlastito dijete te zajedno grade obiteljski život ispunjen bliskošću i podrškom.

Fotografije s putovanja, obiteljskih okupljanja i svakodnevnih trenutaka redovito objavljuju na društvenim mrežama, gdje ih mnogi vide kao primjer skladne moderne obitelji.

Dok se Julián Quiñones ovih dana nalazi u središtu pozornosti zbog povijesnog pogotka na otvaranju Svjetskog prvenstva, čini se da mu najveću snagu i dalje daje upravo obitelj koja ga vjerno prati na svakom koraku.

Svjetsko Prvenstvo 2026.MeksikoNogometaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike