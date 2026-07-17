FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NJEŽNIJA STRANA /

Joško Gvardiol posjetio starački dom s novom djevojkom Lu: Zajedno su obišli njezinog djeda

Joško Gvardiol posjetio starački dom s novom djevojkom Lu: Zajedno su obišli njezinog djeda
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Joško Gvardiol sa svojom je djevojkom posjetio dom na Krku kako bi vidjeli njezinog nonu

17.7.2026.
8:53
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski reprezentativcac, Joško Gvardiol (24), sa svojom je djevojkom, Lu Mastrović (20), u posjeti njezinom djedu u staračkom domu. Jedna ih je stanovnica doma uhvatila i zamolila za fotografiju koju je kasnije njezin sin podjelio na društvenim mrežama.

Fotografiju pogledajte ovdje.

Zajedno viđeni na Badnjak

Lu je studentica veterine u Zagrebu, a s Joškom je prvi put viđena na Badnjak 2025. godine kada su krenula šiškanja o navodnoj vezi. Vezu su potvrdili zajedničkim pojavljivanjem na proslavi 10. rođendana brenda Izabel Kovačić. Ove je godine Lu pratila našeg reprezentativca i u Ameriku te mu s ostalim hrvatskim WAGsicama i Joškovom majkom pružala podršku s tribina. 

Joško Gvardiol posjetio starački dom s novom djevojkom Lu: Zajedno su obišli njezinog djeda
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Najmlađa hrvatska WAGsica u mlađim je danima trenirala taekwando, dok joj je najveća strast skijanje. Trenirala je čak s poznatom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a i sama u slobodno vrijeme radi kao instruktorica skijanja.

Joško GvardiolLu MastrovićWag-siceSvjetsko Nogometno PrvenstvoStarački Dom
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike