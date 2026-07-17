Joško Gvardiol posjetio starački dom s novom djevojkom Lu: Zajedno su obišli njezinog djeda

Hrvatski reprezentativcac, Joško Gvardiol (24), sa svojom je djevojkom, Lu Mastrović (20), u posjeti njezinom djedu u staračkom domu. Jedna ih je stanovnica doma uhvatila i zamolila za fotografiju koju je kasnije njezin sin podjelio na društvenim mrežama.

Fotografiju pogledajte ovdje.

Zajedno viđeni na Badnjak

Lu je studentica veterine u Zagrebu, a s Joškom je prvi put viđena na Badnjak 2025. godine kada su krenula šiškanja o navodnoj vezi. Vezu su potvrdili zajedničkim pojavljivanjem na proslavi 10. rođendana brenda Izabel Kovačić. Ove je godine Lu pratila našeg reprezentativca i u Ameriku te mu s ostalim hrvatskim WAGsicama i Joškovom majkom pružala podršku s tribina.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Najmlađa hrvatska WAGsica u mlađim je danima trenirala taekwando, dok joj je najveća strast skijanje. Trenirala je čak s poznatom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a i sama u slobodno vrijeme radi kao instruktorica skijanja.