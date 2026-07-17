Joško Gvardiol posjetio starački dom s novom djevojkom Lu: Zajedno su obišli njezinog djeda
Joško Gvardiol sa svojom je djevojkom posjetio dom na Krku kako bi vidjeli njezinog nonu
Hrvatski reprezentativcac, Joško Gvardiol (24), sa svojom je djevojkom, Lu Mastrović (20), u posjeti njezinom djedu u staračkom domu. Jedna ih je stanovnica doma uhvatila i zamolila za fotografiju koju je kasnije njezin sin podjelio na društvenim mrežama.
Fotografiju pogledajte ovdje.
Zajedno viđeni na Badnjak
Lu je studentica veterine u Zagrebu, a s Joškom je prvi put viđena na Badnjak 2025. godine kada su krenula šiškanja o navodnoj vezi. Vezu su potvrdili zajedničkim pojavljivanjem na proslavi 10. rođendana brenda Izabel Kovačić. Ove je godine Lu pratila našeg reprezentativca i u Ameriku te mu s ostalim hrvatskim WAGsicama i Joškovom majkom pružala podršku s tribina.
Najmlađa hrvatska WAGsica u mlađim je danima trenirala taekwando, dok joj je najveća strast skijanje. Trenirala je čak s poznatom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a i sama u slobodno vrijeme radi kao instruktorica skijanja.