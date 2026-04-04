Joker, propala ljubav i predoziranje tabletama: Mračna strana Heatha Ledgera odvela ga u smrt

Danas, 4. travnja 2026., Heath Ledger bi proslavio 47. rođendan. Rođen 1979. u Perthu, Zapadna Australija, Ledger je od malih nogu pokazivao talent za glumu, a njegova strast prema kazalištu i filmu odvela ga je daleko od rodnog grada prema svjetskoj slavi. Iako je život započeo u Perthu, njegov put ga je vodio do Hollywooda, gdje je postao jedan od najcjenjenijih glumaca svoje generacije, poznat po ulogama koje su pokazivale njegovu emocionalnu dubinu i predanost zanatu.

Nažalost, Ledgerov briljantni život prekinut je prerano. Njegov iznimni talent, energija i kreativnost okončani su tragično 22. siječnja 2008. u New Yorku, kada je preminuo u 28. godini života od slučajnog predoziranja lijekovima. Iza sebe je ostavio nezaboravne uloge, uključujući legendarni Joker u Vitezu tame, ali i svoju kćer Matildu (20), koju je dobio s glumicom Michelle Williams (45), te nasljeđe koje i danas inspirira generacije glumaca i ljubitelja filma.