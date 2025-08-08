Jennifer Lopez zabranili ulazak u Chanelov butik u Istanbulu: Njezina reakcija zapanjila

Američka pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) je tijekom svoje turneje u Turskoj doživjela pomalo neugodan trenutak. Naime u ponedjeljak je željela ući u Chanelovu trgovinu u Istanbulu, ali ju je zaštitar zaustavio jer je unutra već bilo previše ljudi, prenosi portal Turkiye Today.

U tom trenutku J.Lo se nije naljutila, nego je samo rekla: "U redu, nema problema" i otišla dalje. Kasnije su je iz trgovine pozvali natrag kad su shvatili tko je, ali ona se ipak odlučila uputiti u druge luksuzne butike, poput Celine i Beymena.

Foto: Profimedia

Ovaj posjet Istanbulu dogodio se prije njezinog koncerta u tom gradu. Jennifer je sada pri kraju svoje turneje Up All Night: Live in 2025 koja završava 12. kolovoza na Sardiniji u Italiji. To joj je bio drugi posjet Turskoj u sklopu turneje; već je nastupila 23. srpnja u hotelu Regnum Carya Resort, a dan kasnije tamo je proslavila rođendan.

