Jelena Perčin zablistala u HNK-u, a jedan detalj na glumici posebno je zaintrigirao publiku

Glumica Jelena Perčin (45), koju je publika posljednjih mjeseci pratila u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", u kojoj tumači lik Rajke Vukas, ponovno je privukla poglede, a ovoga puta nije riječ samo o njezinoj glumačkoj izvedbi, već i o modnom izboru koji nije prošao nezamijećeno.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kao dugogodišnja članica ansambla HNK-a, Perčin je u subotu navečer sudjelovala na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada za najuspješnija umjetnička ostvarenja u Drami, Operi, Baletu i Tehnici. Nakon ceremonije održan je i koncert na platou ispred kazališta, gdje su glumci i gosti izveli neke od najpoznatijih hitova devedesetih godina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na pozornici su joj se pridružili Iva Mihalić, Dušan Bućan, Igor Kovač, Lana Barić, Lana Ujević Telenta, Ivan Colarić, Ana Begić Tahiri, Marin Klišmanić, kao i gosti Lovro Juraga i Roko Juričić.

Za ovu prigodu Jelena je odabrala upečatljivu modnu kombinaciju inspiriranu estetikom devedesetih, a dojam su dodatno naglasili raskošni valovi u kosi. Ipak, najveću pozornost privukla je njezina ružičasta haljina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dobar komad odjeće nema rok trajanja

Riječ je o uskom modelu bez naramenica, midi duljine, koji se ističe intenzivnom nijansom ružičaste boje i efektnim drapiranim detaljima. No, upravo se iza ove elegantne kreacije krije zanimljiva modna priča.

Naime, Perčin je istu haljinu nosila još 2015. godine na jednom svečanom događanju. Tada ju je kombinirala s crnim natikačama na petu i smeđom torbicom, dok je kosu nosila podignutu u ležernu punđu s nekoliko pramenova koji su uokvirivali lice.

Jedanaest godina kasnije, glumica je dokazala da dobar komad odjeće ne poznaje rok trajanja te da se bez problema može ponovno naći u središtu pozornosti. Upravo je taj detalj oduševio brojne pratitelje mode i pokazao da elegancija i promišljeni odabiri uvijek ostaju aktualni.