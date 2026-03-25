LAVINA KOMENTARA /

Jakov Jozinović pao u nemilost dijela Hrvata: 'Samo pjevaš u Srbiji koja je bila agresor'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Glazbenik Jakov Jozinović osvojio je simpatije velikog dijela publike, kao i popularnih hrvatskih te regionalnih glazbenika. Ipak, nakon objave sedmog koncerta u Beogradu, na njegovim su se društvenim mrežama nanizali negativni komentari

25.3.2026.
8:27
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatska se javnost dijeli na one koji uživaju u glazbi Jakova Jozinovića i s uzbuđenjem iščekuju njegove nove pjesme te na one kojima nije jasno kako je glazbenik iz Vinkovaca uspio napraviti takav proboj na scenu izvodeći prepjeve regionalnih hitova. I dok ga obožavatelji svakoga dana bodre ostavljajući poruke podrške, na društvenim su se mrežama sada našli i brojni negativni komentari uvredljivog sadržaja.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Naime, mnogi ne podržavaju niz koncerata koje će Jozinović održati u beogradskom Sava centru pa ih je zasmetalo što je mlada pop zvijezda sad najavila čak i sedmi koncert.

Na raspored turneje "Ja za čuda letim" Jozinović je tako dodao i još jedan datum, a na Facebook objavi s datumima koncerata uslijedili su brutalni komentari nezadovoljnih korisnika koji 20-godišnjaku zamjeraju koncerte u Beogradu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Samo pjevaš u Srbiji koja je bila agresor. Da si pravi Hrvat nikada ne bi išao pjevati možeš još pjevati i u Sremskoj Mitrovici gdje je bio logor i četnici mučili branitelje", napisao je jedan korisnik, dok se drugi u istom tonu zapitao kako je moguće da je hrvatskog glazbenika otkrio Beograd, a ne Hrvatska.

Međutim, glas obožavatelja ipak je bio glasniji.

"Jakove samo tako nastavi....budi svoj!!! Imaš zvezdu vodilju, dragi Bog da te čuva! Širiš ljubav, pozitivnu energiju, MIR", napisala je jedna obožavateljica, a druga se složila izjavivši kako su ljudi koji pjevaju željni mira i ljubavi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
