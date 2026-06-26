Godinama majku zvao sestrom, a baku mamom: Bolnu obiteljsku tajnu otkrio sasvim slučajno

Jack Nicholson, jedno od najvećih hollywoodskih imena, glumac čija je karijera protkana legendarnim ulogama antijunaka i karizmatičnih buntovnika, u vlastitom je životu iskusio zaplet dostojan najnapetijeg psihološkog trilera. Gotovo četiri desetljeća živio je s obiteljskom tajnom koje nije bio svjestan, a čije je otkriće zauvijek promijenilo percepciju njegove prošlosti.

Odgoj u sjeni laži

Rođen kao John Joseph Nicholson 22. travnja 1937. godine u Neptune Cityju, New Jersey, odrastao je u uvjerenju da su njegovi roditelji John i Ethel May Nicholson.

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Ženu po imenu June, koja je povremeno bila prisutna u njegovom djetinjstvu, smatrao je starijom sestrom. Stvarnost je bila drastično drugačija i pažljivo skrivena. Njegova prava majka bila je upravo June, koja ga je rodila sa svega 18 godina. Bila je plesačica s velikim ambicijama, a trudnoća s oženjenim muškarcem, Donom Furcillo-Roseom, u konzervativnom društvu 1930-ih predstavljala je golemu sramotu. Kako bi zaštitila kćer i izbjegla skandal, Jackova baka Ethel May donijela je sudbonosnu odluku: odgojit će unuka kao vlastitog sina. June je postala njegova "sestra", a Jackova teta, Lorraine, također je preuzela ulogu sestre.

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Ova složena obiteljska predstava odvijala se bez Jackovog znanja. June se, u potrazi za slavom, odselila na Floridu dok je Jack imao četiri godine, a njihov je odnos postao još neobičniji kada se mladi Nicholson, sa 17 godina, odlučio preseliti u Los Angeles kako bi se pridružio svojoj "sestri", nesvjestan da zapravo traži blizinu vlastite majke.

"Budući da je June bila moja jedina rođakinja na svijetu koja je bila ondje, otišao sam pogledati", ispričao je godinama kasnije.

Poziv koji je sve promijenio

Godina je 1974. Jack Nicholson je bio na vrhuncu slave. S filmovima poput "Goli u sedlu" i nadolazećim remek-djelom "Kineska četvrt", etablirao se kao jedan od najvažnijih glumaca svoje generacije. Imao je 37 godina, a njegov život izgledao je kao ostvarenje američkog sna. A onda je zazvonio telefon. S druge strane linije bio je istraživač časopisa Time, koji je pripremao priču za naslovnicu o njemu. Novinar je, provjeravajući činjenice, glumcu ležerno spomenuo informaciju koju je otkrio: njegova "sestra" June zapravo je njegova majka, a "majka" Ethel May bila je njegova baka.

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Za Nicholsona, poznatog po staloženosti, bio je to potres koji je uzdrmao temelje njegova identiteta. Biograf Patrick McGilligan navodi da je njegova prva reakcija bila puna nevjerice.

"Shorty, ovo je najluđa stvar koju sam ikad čuo", navodno je rekao svom šogoru. "Čovjek me zove i kaže da mi je Ethel May zapravo baka, a June majka."

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Nakon početnog poricanja, obitelj je napokon popustila. Njegova teta Lorraine potvrdila je bolnu istinu. Tragedija u cijeloj situaciji bila je ta što Nicholson nikada nije dobio priliku suočiti se sa ženama koje su stvorile tu iluziju. June je preminula od raka 1963., a Ethel May 1970. godine. Vrata za razgovor i objašnjenja bila su zauvijek zatvorena.

Bizarna filmska ironija i život nakon otkrića

Kao da sama spoznaja nije bila dovoljno šokantna, sudbina se poigrala na gotovo okrutan način. Otkriće obiteljske tajne poklopilo se s premijerom filma "Kineska četvrt" Romana Polanskog. U tom filmu, Nicholsonov lik, detektiv Jake Gittes, istražuje mračnu tajnu moćne obitelji, a ključni trenutak radnje jest kada od lika Faye Dunaway nasilno izvuče priznanje da je njezina sestra zapravo - njezina kći. Scena u kojoj Gittes viče "Ona je tvoja sestra! Ona je tvoja kći!" postala je antologijska, no za glumca koji ju je snimio dobila je zastrašujuće osobnu dimenziju.

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Sam Nicholson bio je toliko potresen otkrićem da je zamolio redatelja Mikea Nicholsa, s kojim je tada snimao film "The Fortune", da ga "drži na oku".

Ipak, godinama kasnije, Nicholson je na cijelu situaciju gledao s iznenađujućom dozom pomirenosti. Priznao je da je događaj bio "prilično dramatičan", ali ga nije smatrao "traumatizirajućim". U intervjuu za Rolling Stone izjavio je: "Bio sam vrlo impresioniran njihovom sposobnošću da čuvaju tajnu. Učinilo je to sjajne stvari za mene".

Iako je u rijetkim prilikama svoju majku u šali nazivao "sestra-majka", o toj temi nikada nije previše javno govorio.