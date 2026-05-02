Izabela Martinović o suradnji sa šogorom i sestri Danijeli: 'Jedna drugoj smo podrška i kritika'

Prije desetak dana, Izabela Martinović (51) i Josip Plavić, sestra i partner naše poznate pjevačice Danijele Martinović (54), udružili su snage i snimili zajedničku pjesmu. 'Ako nemam te' nazive je singla kojim se Izabela, koju domaća javnost pamti i kao članicu kultnog benda 'Stijene', ovaj put publici predstavila u nešto drugačijem izdanju.

U razgovoru za Net.hr, Izabela otkriva kako je došlo do suradnje s bendom Izvan zakona, kako izgleda rad s Josipom Plavićem u profesionalnom, ali i obiteljskom kontekstu te postoji li mogućnost da ova suradnja preraste u nešto dugoročnije. Dotaknuli smo se i njezina odnosa sa sestrom Danijelom Martinović, glazbenog odrastanja u obitelji Martinović te planova koji je očekuju u narednom razdoblju.

Foto: Privatni album

Kako je došlo do Vaše suradnje s bendom Izvan Zakona na pjesmi 'Ako nemam te'?

Vjerujem da za sve u životu postoji razlog i da se sve dogodi baš onda kada je to najbolje za nas, tako se i naša suradnja dogodila spontano. Svratila sam do studija u trenutku kada su probavali pjesmu koju jako dobro znam, glazba me ponijela i krenula je interpretacija. Dogovor je odmah pao da napravimo suradnju.

Kako biste opisali Vaš profesionalni, ali i privatni odnos s Josipom, je li Vam bilo lakše ili izazovnije raditi zajedno s obzirom na to da je ujedno i riječ o nekome tko je već neko vrijeme dio obitelji?

Josip je iznimno kvalitetna i pozitivna osoba, tako da suradnja s njim kao i ostatkom benda je čista „lakoća bivanja“. Naravno da obiteljska povezanost daje još jednu dodatnu dimenziju sigurnosti i opuštenosti.

Postoji li mogućnost da se u budućnosti pridružite bendu Izvan Zakona kao stalna članica ili ovu suradnju vidite kao jednokratan projekt?

Kao što se i ova suradnja dogodila spontano, vjerujem da će nam budućnost donijeti još zanimljivih pjesama i suradnji kao i možda autorsku pjesmu napisanu za mene.

Foto: Privatni album

Vaša sestra Danijela ima dugu i uspješnu karijeru, koliko je ona utjecala na Vaš glazbeni put?

Danijela će uvijek biti moja starija sestra na čiji uspjeh sam iznimno ponosna. Kao pjevačica znam koliko je truda i rada potrebno uložiti za biti na sceni onako kako ona to uspijeva, tako da svaki savjet je dobrodošao. Nas dvije se stilski razlikujemo, imamo svoje prepoznatljive vokale i glazbene puteve koji su nas i odredili.

Kako biste danas opisali Vaš odnos sa sestrom, jeste li jedna drugoj podrška i kritika kada je riječ o glazbi?

Jedna drugoj smo podrška ali i kritika kada treba. Kritike su uvijek dobronamjerne i usmjerene na ono što je najbolje za svaku od nas.

Razgovarate li o projektima i tražite li međusobno savjete prije objave novih pjesama?

Ja sam pjevačica kojoj je glazba ljubav i pokretač. Moja želja za pjevanjem uvijek je prisutna i ona je jedina konstanta u mom životu, što također mogu reći i za Danijelu, tako da se kroz naše obiteljske razgovore uvijek i provlači tema glazbe. O novim idejama i projektima također razgovaramo, ali moram priznati da smo već poprilično sigurne u ono što želimo predstaviti publici.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Osjećate li ponekad pritisak ili očekivanja javnosti zbog obiteljskog imena, ili Vam to više predstavlja dodatnu motivaciju?

Pa nakon 30-tak godina u glazbi zaista nema razloga za pritiske. Mi smo glazbena obitelj i to nam je životno opredjeljenje, tako da je svakako dodatna motivacija s obzirom na to da i tata Ivan pjeva u crkvenom zboru dok stariji brat Denis svira bubnjeve. Podrška obitelji je vrlo važna i sretna sam što je imamo.

Što publika može očekivati od Vas u narednom razdoblju, planirate li nove suradnje ili samostalne projekte?

Za sada sam posvećena singlu 'Ako nemam te' i promociji istog. Moje želja je svakako da pjevam još dugo. Planovi su uvijek prisutni i aktualni te postoji puno dobre glazbe na kojoj radimo i stvaramo, nastojeći zadržati autentičnost glazbenog izričaja po kojem ostajemo prepoznatljivi na sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Publika ga obožava, a kritika mrzi! Znalci o filmu 'Michael': 'Njega je bilo teško razumijeti'