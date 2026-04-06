Danijela Martinović o novoj pjesmi i partneru Josipu: 'Ne planiramo to, ali ostavljamo vrata otvorena'

Nakon dugogodišnje karijere i bezvremenskih hitova, Danijela Martinović (54) ponovno osvaja publiku, ovoga puta emotivnom baladom 'Lipa ostani', koja je već u prvim danima dirnula mnoge. Nova pjesma donosi drugačiji, ogoljeniji glazbeni izričaj, ali i onu prepoznatljivu emociju zbog koje je Danijela godinama jedna od najvoljenijih domaćih izvođačica.

U razgovoru nam je otkrila kako je nastajala pjesma koja nosi 'dalmatinski sevdah', koliko joj znači autentičnost u glazbi, ali i kakvu je ulogu u cijelom procesu imao njezin partner Josip Plavić (51). Upravo je njegov komentar nakon prvog slušanja potaknuo ključnu promjenu koja je pjesmi dala posebnu čar.

Osim o novom glazbenom smjeru, Danijela za Net.hr iskreno govori o kreativnoj slobodi, inspiraciji nakon svih ovih godina, ali i o odnosu s Josipom u kojem se ljubav i glazba prirodno isprepliću.

Foto: Press

Nova pjesma 'Lipa ostani' donosi i novi glazbeni smjer za Vas, kako je izgledao proces istraživanja tog zvuka?

Pjesma 'Lipa ostani' je u svom izvornom obliku bila toliko čista i lijepa, da ju je samo trebalo ušetati u studio i dopustiti joj da diše u svojoj suštini. Naš je zadatak bio samo da je nježno 'zapakiramo' i na nju stavimo nevidljivu mašnicu ljubavi.

Koliko se ova pjesma razlikuje od Vaših prijašnjih radova, i jeste li imali tremu kako će je publika prihvatiti?

Jedina trema koju sam osjećala bila je ona strahopoštovanja prema autentičnoj emociji koju smo ulovili na prvoj demo snimci. Željela sam da ta iskra ostane netaknuta. Autori pjesme Benjamin Hasanić i Marko Vračević odmah su se složili da smo tim ogoljenim pristupom pjesmu učinili još snažnijom i upečatljivijom.

Kako je izgledao sam proces stvaranja pjesme, od prve ideje do finalne verzije?

Bio je to predivan izazov jer smo se vodili onim starim pravilom – 'manje je više'. Pjesmu sam dobila video snimkom na kojoj Benjamin svira klavir i pjeva. Wauuu. Nisam mogla disati od emocija, a to se zaista ne događa često. Producent Hrvoje Domazet odmah je osjetio dušu pjesme i uputio je u pravom smjeru. Jako dobro se razumijemo i nije mu bio problem dodavati, micati pa opet dodavati i pomicati aranžman dok nismo bili u potpunosti zadovoljni. Velika je radost stvarati s takvim kreativcima i znalcima. Vjerujem da se ključan trenutak dogodio sasvim spontano, kad je pjesma već bila tonski gotova. Pozvala sam svoje drage ljude u studio, a Josip je nakon prvog slušanja rekao: 'Ova pjesma ima nevjerojatnu emociju, ljudi to moraju čuti odmah'. Vođen tom idejom, Hrvoje je odlučio od malo napraviti još manje, maknuo je kompletan glazbeni uvod i pustio da pjesma započne samo uz moj a cappella glas i tada se dogodila istinska čarolija koju ljudi, nadam se, osjete.

Foto: Press

Je li bilo trenutaka sumnje tijekom stvaranja ili ste od početka bili sigurni u smjer?

Od prvog smo takta znali da u rukama imamo nešto posebno, drugačije, ono što ja volim nazvati 'dalmatinskim sevdahom'. To je osjećaj koji te istovremeno i lomi i liječi. Promišljali smo i razgovarali prije nego smo krenuli u proces, a onda je sve teklo samo od sebe.

Kako danas gledate na svoju karijeru, imate li osjećaj da ste sada kreativno slobodniji nego prije?

Karijera raste i sazrijeva baš kao i čovjek – s godinama postaješ mudriji, mirniji i, što je najvažnije, slobodniji u svakom smislu. Ponekad mi je još uvijek neobično da su uz moju glazbu odrastale generacije. Često mi se dogodi da mi ljudi priđu i kažu: 'Znate Danijela, od kad sam bio mali ili mala, pa sve do danas, vas slušam kao i moja djeca danas'. To je velika odgovornost, ali i najveći dar koji umjetnik može dobiti.

Vaš partner Josip Plavić također je glazbenik, kako je on reagirao kada je prvi put čuo pjesmu?

Josip je i sam autor, pa on glazbu čuje na jedan drugačiji način što je jako dobro za promjenu perspektive. Iako je u duši roker, 'Lipa ostani ' ga je dotakla od prve sekunde. Bilo mi je predivno vidjeti s koliko je radosti i pažnje pratio svaki korak nastajanja pjesme, navijajući za nas iz pozadine.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Koliko se međusobno konzultirate kada je riječ o glazbi, razmjenjujete li ideje i dajete si kritike?

Bez obzira na to što su nam žanrovi različiti, mi dijelimo isti jezik – jezik glazbe. Razmjenjujemo ideje, slušamo ono na čemu radimo i jako uvažavamo mišljenje onog drugog. To je jedna lijepa, zdrava nadogradnja.

Postoji li mogućnost da Vas dvoje u budućnosti čujemo i u zajedničkom glazbenom projektu?

Josip ima svoj bend, ja svoje suradnike... to su dva različita puta, ali tko zna – život je pun iznenađenja. Možda se ti putevi jednom sretnu na nekom neočekivanom raskrižju. Ne planiramo to, ali ostavljamo vrata otvorena za sve što nam život donese.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Što Vas danas najviše motivira da stvarate i dalje, nakon toliko godina na sceni?

Prije svega stvaranje i kreativnost. Glazba je moj prirodni način izražavanja, način na koji dišem i osjećam svijet oko sebe od najranijih dana. Ono što me i danas, nakon svih ovih godina, vuče na pozornicu je onaj trenutak kad vidim nečiji sjaj u očima, kada vidim da sam nekako dotakla drugo ljudsko biće. To je neprocjenjivo.

Za kraj, možemo li uskoro očekivati još novih pjesama ili možda neki veći projekt poput albuma?

U studiju već marljivo stvaramo nove priče. Sve će se one uskoro naći na mom novom albumu koji će ugledati svjetlo dana početkom lipnja u izdanju Croatia Recordsa. Jako se veselim svemu što dolazi i jedva čekam to podijeliti s vama.

