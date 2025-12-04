Sestru Danijele Martinović život nije mazio: Pobijedila je okrutnu bolest, a ovako danas izgleda

Sestru popularne pjevačice Danijele Martinović (54), koja je sinoć oduševila Lisinski svojim božićnim koncertom, 50-godišnju Izabelu Martinović, mnogi pamte po njenom glazbenom radu, no život joj nije uvijek bio lagan. Godinama se borila s rakom limfnih žlijezda, a o svojoj dijagnozi rijetko je govorila javno.

„Sretna sam što sam uspjela sve ostaviti iza sebe i počela se baviti glazbom koja mi je puno pomogla i kroz koju sam pronašla novu sebe. Iskustvo me je promijenilo i na neki način sam prerano odrasla, ali glazba je bila okidač i pokretač da to ostane iza mene“, kazala je svojedobno za domaće medije Izabela koja danas živi punim plućima. To se može vidjeti i iz njezine najnovije objave na Instagramu gdje se pohvalila snimkom s nedavnog nastupa.

Zablistala u šljokičastom izdanju

Izabela je pjevala na jednom privatnom eventu, a ondje je zablistala u crvenim šljokičastim hlačama i crnoj čipkastoj majici. Neizostavni osmijeh i plava kosa neodoljivo su podsjetili na njezinu stariju sestru Danijelu za koju je Izabela ranije u više navrata isticala kako joj je u teškim trenutcima bila najveća podrška.

'Zaslužujem biti Izabela'

Inače, Izabela je glazbeni put gradila u popularnoj splitskoj grupi Stijene, a mnogi je pamte po hitu „Znaj, volim te“. Iako je posljednjih godina rjeđe viđamo na sceni, Izabela se prošlo ljeto odlučila vratiti na glazbenu scenu, a u jednom od posljednjih intervjua, dotaknula se i usporedbi sa starijom sestrom.

„Danijela će uvijek biti moja starija sestra na čiji sam uspjeh ponosna. Kao pjevačica znam koliko je truda i odricanja potrebno uložiti da biste trajali na sceni, a ona je tomu potpuno posvećena. Nas dvije stilski se razlikujemo, ali imamo prepoznatljive vokale. Zaista mi ne smeta ništa osim čestih napisa u kojima i ne dobijem svoje ime nego etiketu ‘Danijelina sestra’. Smatram da nakon godina provedenih na sceni zaslužujem biti Izabela“, istaknula je ranije ove godine za Story.

Izabela Martinović danas je simbol upornosti, talenta i ljubavi prema glazbi koja joj je pomogla da prevlada teške životne trenutke i nastavi graditi svoj put na sceni.

