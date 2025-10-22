Sve zbog ljubavi: Ovako izgleda kuća koju je Josip poklonio Danijeli, jedan detalj se ističe

Pjevačica Danijela Martinović (54) već neko vrijeme uživa u ljubavi s bivšim policijskim inspektorom Josipom Plavićem (51). S vremenom su Danijela i Josip odlučili započeti zajednički život. Tako se sredinom prošle godine pjevačica preselila iz svog stana u zagrebačkom naselju Bundek u kuću u Štakorovcu, mjestu pokraj Dugog Sela, udaljenom oko 20 minuta vožnje od Zagreba.

Sada su isplivali dodatni detalji o samoj kući. Riječ je o luksuznoj nekretnini površine čak 1.269 kvadratnih metara. Zemljište ima površinu od 12.400 kvadratnih metara, dvorište zauzima 1.051 kvadratni metar, dok sama kuća ima 94 kvadrata stambenog prostora, prenosi Kurir.

Posebno je zanimljivo da je Josip ovu vrijednu obiteljsku kuću poklonio Danijeli. Naime, prema ugovoru, nekretninu joj je darovao bez zadržavanja prava doživotnog korištenja, što znači da se u potpunosti odrekao vlasništva u njezinu korist. Fotografije kuće možete pogledati ovdje.

Na adresi na kojoj danas žive nalazi se i poznati paintball zabavni park, koji posjetiteljima nudi razne adrenalinske aktivnosti. Upravo je tamo Danijela održala promociju svoje knjige “Tuširanje duše”.

Podsjetimo, Danijela i Josip upoznali su se 2023. godine, kada je pjevačičina odvjetnica podnijela prijavu zbog krađe identiteta putem interneta.

