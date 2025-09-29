Što se događa s Danijelom Martinović? Fanovi zabrinuti: 'Nadam se da je dobro'

Pjevačica Danijela Martinović (54) objavila je novu fotografiju na Facebooku koja je jako iznenadila njezine obožavatelje. Naime, ona je u subotu, 27. rujna, u sklopu manifestacije Dani vina nastupala u Jastrebarskom.

"Kakva atmosfera sinoć! Šator nam je bio premalen! Djeca, mame, tate, bake i djedovi – svi na jednom mjestu. Predivno! Nisam stigla snimiti svoj styling prije koncerta, pa sam to učinila tek kad sam došla kući. Pogledajte tu sreću i sjaj u očima nakon nezaboravnih trenutaka", napisala je Danijela uz fotografiju svog izgleda nakon nastupa.

Izazvala lavinu zabrinutih komentara

Objava je u kratkom vremenu izazvala veliku zabrinutost obožavatelja za njezino zdravlje. "Isuse, daj pojedi nešto", "Danijela, zgodna si, ali daj pojedi nešto", "Baš si mršava, ovo mi djeluje opasno", "Lijepo ti stoji haljina, ali ovom fotografijom si me baš zabrinula", "Nadam ste da ste zdravi", samo su neki od brojnih komentara upućenih pjevačici.

Podsjetimo, Danijela već neko vrijeme uživa u ljubavi s Josipom Plavićem, bivšim policijskim inspektorom. Zajedno su od 2022. godine, a prošle godine je fanovima otkrila da zajedno uređuju svoj budući dom.

