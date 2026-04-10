Ivanka Trump slomila se pred kamerama: 'Jako volim tu ženu'

Rijetko viđena, potpuno ogoljena emocija – tako bi se mogao opisati trenutak kada je Ivanka Trump zaplakala tijekom gostovanja u podcastu Diary of a CEO. U razgovoru koji je trajao čak devedeset minuta, Ivanka je otvorila dušu kao nikada prije. Suze su joj navirale dok je govorila o ženama koje su obilježile njezin život – majci i baki – ali i o teškim obiteljskim trenucima koji su je duboko promijenili.

Najemotivniji trenutak dogodio se kada se prisjetila svoje majke, Ivane Trump, rodom iz bivše Čehoslovačke koja je 70-ih doselila u SAD, a koja je preminula 2022. godine.

'Moja djeca je nikada neće upoznati'

Vidno potresena, priznala je koliko joj teško pada činjenica da njezino troje djece – Arabella, Joseph i Theo – nikada neće imati priliku upoznati svoju baku.

Istaknula je kako je zahvalna što njezina baka, Ivanina majka Marie Zelníčková (99), živi s njima na Floridi.

Ispričala je kako je baka, koju obitelj od milja zove „Babi“, odgajala nju i njezinu braću, Dona Jr. i Erica, dok su bili djeca.

„Moja baka je kuhala svaki obrok. Nevjerojatno je brižna“ te nastavila:

“Blagoslov je imati je u našem domu”, priznala je na rubu suza.

Voditelj Steven Bartlett primijetio je koliko ju je tema pogodila pa ju je upitao je li dobro. “Jako volim tu ženu”, odgovorila je kroz suze, priznajući kako joj se ovakvi emotivni slomovi ne događaju često.

Dodala je i koliko joj teško pada gledati baku kako stari. “Naučila me toliko toga o ljubavi”, rekla je tiho, tražeći maramicu.

Teški trenuci koji su je obilježili

Osim obiteljskih uspomena, Ivanka se osvrnula i na izazovna razdoblja kroz koja je prošla posljednjih godina. Posebno ju je pogodila borba njezina supruga, Jared Kushner, s rakom štitnjače.

Otkrila je i da je potražila stručnu pomoć nakon odlaska iz Bijele kuće 2020., u vrijeme kada se obitelj suočavala s nizom stresnih situacija.

“Život nam je bio u potpunom kaosu. Jaredu je drugi put dijagnosticiran rak, a onda mi je umrla majka”, iskreno je priznala.

Trenutak straha koji neće zaboraviti

S knedlom u grlu prisjetila se i dramatičnog trenutka kada je s djecom uživo gledala pokušaj atentata na svog oca, Donalda Trumpa. Bila je u golf klubu u New Jerseyju kada je na vijestima vidjela što se događa.

“Bila sam užasnuta. Samo sam htjela zaštititi djecu”, rekla je.

Ipak, čim je vidjela oca kako napušta pozornicu uz osiguranje, znala je da će sve biti u redu. U jednom od najneočekivanijih trenutaka intervjua, Ivanka je otkrila da je oprostila napadaču.

“Praštanje je teško u ovakvim situacijama, ali mislim da je nužno”, rekla je, naglašavajući koliko ju je život naučio važnim lekcijama.

'Ništa ne uzimajte zdravo za gotovo'

Za kraj, Ivanka je poslala snažnu poruku. Nakon gubitka majke i borbe supruga s bolešću, shvatila je ono najvažnije:

“U životu ništa ne smijete uzimati zdravo za gotovo. Ja sam to naučila na teži način.”

