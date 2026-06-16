Ivana Knoll stigla u Dallas: 'Spremna za svoje 4. Svjetsko prvenstvo'

Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knöll (33), koja je svjetsku slavu stekla atraktivnim izdanjima na tribinama tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, sada tu istu slavu uspješno kapitalizira na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Dok Vatrene čeka prva utakmica, Ivana Knoll već je stvorila pravu navijačku atmosferu nastupom u Los Angelesu, a sada se javila iz hotela u Dallasu.

"Stigla u Dallas spremna za svoje četvrto Svjetsko prvenstvo", poručila je uzbuđeno iz hotela.

Foto: Screenshot Instagram Story/@knolldoll

Svoju strast prema elektroničkoj glazbi pretvorila je u ozbiljnu karijeru, a nastupom u Los Angelesu potvrdila je svoj status zvijezde u usponu na međunarodnoj DJ sceni. Na Instagramu je podijelila djelić vatrene atmosfere, oduševivši stotine tisuća pratitelja.

Ivana, koja nastupa pod umjetničkim imenom Knolldoll, objavila je video svog energičnog seta s FIFA Fan Festivala u Los Angelesu, glavnog okupljališta navijača povodom Svjetskog prvenstva 2026. Snimka prikazuje Ivanu za DJ pultom na monumentalnoj pozornici ispred mora rasplesanih obožavatelja koji ispunjavaju parter i tribine stadiona. U prepoznatljivom stilu, nosila je top s uzorkom hrvatske šahovnice.

Slijedi još nastupa

Kako je i sama ranije isticala, probiti se u glazbenoj industriji, kojom dominiraju muškarci, bio je poseban izazov. Ipak, njezina upornost se isplatila. Bivša finalistica izbora za Miss Hrvatske svijeta 2016. godine danas živi i radi na relaciji Miami - Ibiza, a njezina mješavina house i techno glazbe osigurala joj je nastupe na prestižnim događajima poput Ultra Europe festivala i utrka Formule 1. Pred njom su već zakazani i drugi nastupi diljem SAD-a, uključujući Las Vegas, Dallas i Miami, što potvrđuje njezin status sve traženije umjetnice.

"Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto Svjetsko prvenstvo. Bila sam u Brazilu, Rusiji, Kataru, a sada i u Americi, što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području gdje danas živim... Cijela godina mi je ispunjena nastupima, a šesti mjesec mi je gotovo svaki dan rezerviran. Pripremam glazbu, produkciju, logistiku i cijelu turneju, tako da paralelno živim i World Cup i DJ život.", kazala je u intervjuu za Net.hr.

Pjesma posvećena SP-u 2026.

Za ovogodišnje natjecanje objavila je i pjesmu 'We Are The People' o kojoj je više govorila u nedavnom intervjuu za naš portal.

"Pjesma se zove We Are The People i napravljena je baš s idejom sporta, nogometa i atmosfere stadiona. Htjela sam napraviti pravu stadion ''himnu'' koju ljudi mogu pjevati zajedno, osjetiti emociju i energiju prvenstva. Nisam htjela klasičnu pop pjesmu, nego nešto što stvarno može živjeti na stadionima, u fan zonama i među navijačima.", kazala je Knoll.

Zgodna navijačica bodrit će Vatrene, a istovremeno se priprema za nastupe koji ju očekuju sljedećih mjeseci.