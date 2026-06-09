Ivana Knoll spremna je za Svjetsko nogometno prvenstvo: Evo čiji dres nosi

Dok nogometni svijet s nestrpljenjem odbrojava dane do početka Svjetskog prvenstva 2026. u Sjevernoj Americi, najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll već je podigla atmosferu na maksimum. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, poslala je jasnu poruku - spremna je za još jedno ljeto u znaku crveno-bijelih kvadratića.

Mnogi je pamte kao atraktivnu brinetu koja je plijenila pažnju na tribinama tijekom prvenstava u Rusiji 2018. i Kataru 2022., kada su je svjetski mediji prozvali "najzgodnijpm navijačicom". Međutim, Ivana Knoll je u međuvremenu svoj status internetske senzacije pretvorila u ozbiljnu karijeru.

U dinamičnom videu, snimljenom na balkonu s pogledom na luku, Knoll je pokazala da je u potpunosti u navijačkom raspoloženju. Na leđima se ističe prezime "MANDŽUKIĆ" i broj 17, u čast legendarnog napadača Marija Mandžukića.

Inače, pod umjetničkim imenom "Knolldoll" uspješno se probija na sceni elektroničke glazbe kao DJ-ica i producentica,

''14.6. imam svoj debitantski show u LIV Las Vegas, zatim 17.6. nakon utakmice Hrvatske nastupam u Dallasu na službenom after partyju u Komodo Dallas. Nakon toga imam nastupe u Cancúnu, u Torontu prije utakmice, kao i event s Barstool Sports u Philadelphiji. Tako da je zapravo cijelo prvenstvo spoj utakmica i nastupa, pratim reprezentaciju uživo, ali istovremeno nastupam po cijeloj Americi'', rekla je Ivana nedavno za Net.hr.