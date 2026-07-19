Iva Radić slomljena nakon teške nesreće brata: 'Izgubio je nogu, ali živ je'

Jedan od najtežih trenutaka u životu proživjela je poduzetnica i bivša manekenka Iva Radić (49), koja se emotivnom objavom na Instagramu oglasila nakon teške prometne nesreće u kojoj je njezin mlađi brat Sebastian (33) ostao bez noge.

U dirljivoj objavi zahvalila je svima koji su sudjelovali u njegovu spašavanju te istaknula kako je, unatoč teškim ozljedama, najvažnije da je preživio.

Foto: Instagram story

'Bit ćemo njegova snaga'

"Jučer je bio jedan od najtežih dana u mom životu. Od trenutka kada sam saznala za tešku nesreću svog mlađeg brata, jedino što sam mogla bilo je klečati i moliti Boga da mu podari milost i sačuva mu život", napisala je Radić.

Otkrila je kako je Sebastian u nesreći izgubio nogu, no naglasila je da obitelj na budućnost gleda s vjerom i nadom.

"Zahvalnost što je živ nosit ću u sebi svaki dan do kraja života. Sve izazove koji su pred njim i pred nama, kao obitelj, prihvaćam sa željom da mu zajedno olakšamo svaki korak njegovog novog puta. Bit ćemo njegova snaga dok god nas bude trebao", poručila je.

'Anđeli zaista postoje'

Posebno je istaknula ponos koji osjeća prema svom mlađem bratu.

"Danas je moj najveći ponos upravo on. Naš Sebastian. Mladi, hrabri čovjek koji je dobio novu priliku za život i odlučio ju je zagrliti i boriti se."

Velik dio objave posvetila je ljudima koji su se našli uz Sebastiana u najtežim trenucima. Zahvalila je djelatnicima hitnih službi, liječnicima, medicinskim sestrama i cjelokupnom bolničkom osoblju, ali i prolaznici iz Slovenije koja je među prvima priskočila u pomoć i zaustavila krvarenje.

Prisjetila se i dolaska helikoptera hitne medicinske službe, kao i podrške prijatelja i svih koji su bili uz obitelj tijekom dramatičnih sati.

"Ti ljudi nisu slučajnost. Anđeli zaista postoje", napisala je.

'Dragi ljudi, parkirajte svoje motore u garaže'

Na kraju objave priznala je da je cijelo iskustvo promijenilo njezin pogled na život.

"U tim trenucima shvatila sam koliko jedan ljudski život vrijedi i koliko dobrih ljudi postoji. Hvala je premala riječ. Zahvalnost koju osjećam prema svima vama ostat će u meni zauvijek."

Radić je poručila kako njezina brata sada očekuje dug i zahtjevan oporavak, ali vjeruje da će ga, uz podršku obitelji i prijatelja, uspješno proći.

Objavu je zaključila snažnim apelom svim motociklistima:

"Dragi ljudi, parkirajte svoje motore u garaže. Oni vode jednom nogom na drugi svijet. Mi smo blagoslovljeni i zahvalni na životu."