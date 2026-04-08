Frcale iskre! Malo tko pamti da je Clooney bio lud za Travoltinom ženom: Kćerima dali isto ime

Puno prije nego što je postao holivudska ikona, zakleti neženja čiji su ljubavni život pratili milijuni, a potom i obiteljski čovjek skrasivši se uz odvjetnicu Amal Alamuddin, George Clooney bio je tek glumac u usponu. Krajem osamdesetih započeo je jednu od svojih najozbiljnijih veza, onu s godinu dana mlađom glumicom Kelly Preston. U to vrijeme, ona je bila etablirana zvijezda koja je već osjetila čari slave, dok je on bio šarmantni mladić iz serije Roseanne koji je sanjao o filmskom platnu. Njihova dvogodišnja romansa, iako danas često u sjeni njegovih kasnijih veza, ostavila je neizbrisiv trag i jednu od najbizarnijih anegdota u povijesti slavnih.

Sudar svjetova na holivudskoj zabavi

Sve je započelo 1987. godine na zabavi koju je organizirao njihov zajednički agent – klasična holivudska priča. Kelly Preston, koja je tada prolazila kroz razvod od svog prvog supruga, glumca Kevina Gagea, i George Clooney odmah su osjetili privlačnost. Iskre su frcale, a Clooney, poznat po svom neodoljivom šarmu, nije gubio vrijeme. Prema pričama koje su kasnije kružile, osvojio ju je vožnjom na svom motociklu Harley Davidson, a ono što je počelo kao flert brzo se pretvorilo u duboku i ozbiljnu vezu.

Par je ubrzo počeo živjeti zajedno u zajedničkoj kući na Hollywood Hillsu. Za Clooneyja, to nije bila samo prolazna avantura. U intervjuima iz tog razdoblja, glumac je isticao kako mu je veza s Kelly "najvažnija stvar u životu", dajući naslutiti da je pronašao osobu s kojom vidi budućnost. Njihova dinamika bila je zanimljiva: Preston je već bila poznato lice zahvaljujući ulogama u hitovima poput SpaceCamp i popularne komedije Blizanci s Arnoldom Schwarzeneggerom. S druge strane, Clooney je bio televizijski glumac koji je strpljivo čekao ulogu koja će ga katapultirati u zvjezdanu orbitu, što se dogodilo tek godinama kasnije s ulogom u seriji Hitna služba.

Vrlo neobičan član obitelji

Ono što ovu vezu čneobičnom je i priča o njihovom kućnom ljubimcu. U naletu romantične inspiracije, Clooney je Preston darovao vijetnamsku minijaturnu svinju kojoj su dali ime Max. Ipak, poklon nije odmah naišao na oduševljenje. Max se, navodno, u početku bojao Kelly i nije joj dopuštao da mu se približi. Clooney je, u svom stilu, smislio nekonvencionalno rješenje: predložio je Kelly da stavlja hranu u svoj grudnjak kako bi se svinja priviknula na nju i počela joj prilaziti.

Iako trik s hranom nije nužno zacementirao ljubav između Kelly i Maxa, sudbina je htjela da svinja ostane s Clooneyjem. Kada je par prekinuo 1989. godine, Max je postao Clooneyjev najvjerniji pratitelj. Ta svinja nije bila samo ljubimac; postala je simbol njegovog dugogodišnjeg neženjskog statusa. Clooney je s Maxom živio punih 18 godina, sve do svinjine smrti. Često se šalio da je Max "njegova najduža veza", a poznato je da je svinja spavala u njegovom krevetu i putovala s njim. Tako je romantični poklon za Kelly Preston postao Clooneyjev zaštitni znak i neizostavan dio njegove javne persone.

Kraj velike ljubavi i početak novih poglavlja

Unatoč dubokim osjećajima i zajedničkom životu, veza Clooneyja i Preston okončana je 1989. godine. Prekid nije bio obilježen skandalima ili javnim prepirkama; par se jednostavno razišao, a svatko je krenuo svojim putem, koji će se pokazati iznimno ispunjenim. Clooney je, gotovo odmah nakon prekida, uplovio u bračnu luku s glumicom Talijom Balsam.

Taj brak, sklopljen u Las Vegasu, potrajao je samo četiri godine i, prema njegovim riječima, ostavio ga s uvjerenjem da nije materijal za brak. To je uvjerenje držao desetljećima, gradeći imidž najpoželjnijeg neženje na svijetu.

Kelly Preston je također brzo pronašla novu sreću. Nakon kratkotrajnih zaruka s Charliejem Sheenom, 1991. godine udala se za glumca Johna Travoltu. Njihova ljubavna priča postala je jedna od najstabilnijih i najljepših u Hollywoodu, a zajedno su proveli gotovo tri desetljeća u braku, sve do njezine tragične smrti od raka dojke 2020. godine.

Zanimljivo je da su bivši partneri ostali u korektnim odnosima. Postoji čak i anegdota da je John Travolta jednom prilikom svojim privatnim zrakoplovom prevezao Clooneyja i svinju Maxa, što svjedoči o tome da među njima nije bilo zle krvi. Kao neobičan pečat njihove isprepletene sudbine, oboje su, godinama kasnije sa svojim supružnicima, dobili kćeri kojima su dali isto ime – Ella.

Iako je njihova romansa bila tek kratko poglavlje u njihovim bogatim životima, ostavila je trag. Za Clooneyja, to je možda bila posljednja veza prije nego što ga je slava u potpunosti obuzela, dok je za Preston bila uvod u ljubavnu priču života.

