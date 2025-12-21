FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIRLJIVA OBJAVVA /

George Clooney potresen zbog gubitka voljene osobe: 'Bila je moja heroina'

George Clooney potresen zbog gubitka voljene osobe: 'Bila je moja heroina'
×
Foto: Jimmy Kimmel Live/ferrari/profimedia

U izjavi za časopis People, glumac je emotivno govorio o sestri koja mu je bila velika životna podrška

21.12.2025.
8:51
Hot.hr
Jimmy Kimmel Live/ferrari/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Adelia Ada Zeidler (65), starija sestra holivudske zvijezde Georgea Clooneyja (64), preminula je u petak, 19. prosinca, nakon hrabre borbe s rakom. Tužnu vijest potvrdio je sam glumac, koji je svoju sestru opisao kao istinsku heroinu, istaknuvši njezinu nevjerojatnu snagu, vedrinu i humor u najtežim trenucima.

George Clooney i njegova supruga Amal duboko su potreseni gubitkom. U izjavi za časopis People, glumac je emotivno govorio o sestri koja mu je bila velika životna podrška.

George Clooney potresen zbog gubitka voljene osobe: 'Bila je moja heroina'
Foto: Infphoto.com/instar Images/profimedia

Dirljiva posveta brata

„Moja sestra Ada bila je moja heroina. Suočila se s rakom s nevjerojatnom hrabrošću i humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako snažnog“, poručio je Clooney.

Iako su bili vrlo bliski, Ada je uvijek poštovala bratovu privatnost te se rijetko osvrtala na njegov slavni život. Za sebe je govorila da je njegova potpuna suprotnost – usmjerena na obitelj, stabilan posao i zajednicu – no povezivale su ih iste vrijednosti, ponajprije marljivost i odanost obitelji.

Život daleko od Hollywooda

Prema osmrtnici, Ada Zeidler preminula je mirno, okružena svojim najmilijima. Iza sebe je ostavila djecu Nicka Zeidlera i Allison Zeidler Herolaga, brata Georgea i njegovu suprugu Amal, kao i brojne članove obitelji i prijatelje koji tuguju za njom.

Rođena 2. svibnja 1960. godine, Ada je bila nešto više od godinu dana starija od Georgea. Njihovi roditelji bili su novinar Nick Clooney i spisateljica Nina Bruce Warren. Dok je George izgradio globalnu karijeru u Hollywoodu, Ada je svjesno odabrala mirniji, povučen život.

George Clooney potresen zbog gubitka voljene osobe: 'Bila je moja heroina'
Foto: Infphoto.com/instar Images/profimedia

Radila kao učiteljica likovnog

Godinama je radila kao učiteljica likovnog odgoja u osnovnoj školi te bila snažno uključena u život zajednice u Edgewoodu u Kentuckyju. Udala se za umirovljenog vojnog kapetana Normana Zeidlera 1987. godine, no nakon njegove iznenadne smrti od srčanog udara 2004., sama je nastavila odgajati njihovo dvoje djece.

Unatoč svjetskoj slavi svoga brata, Ada Zeidler ostala je skromna i povučena, posvećena obitelji i svakodnevnom životu daleko od reflektora. Upravo takva – snažna, tiha i hrabra – ostat će zapamćena onima koji su je poznavali.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Stari božićni duh ponovno u Splitu: 'Dubrovčani su imali najbolji PR, ali i mi ih imamo od davnina'

George Clooney
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIRLJIVA OBJAVVA /
George Clooney potresen zbog gubitka voljene osobe: 'Bila je moja heroina'