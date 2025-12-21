George Clooney potresen zbog gubitka voljene osobe: 'Bila je moja heroina'

Adelia Ada Zeidler (65), starija sestra holivudske zvijezde Georgea Clooneyja (64), preminula je u petak, 19. prosinca, nakon hrabre borbe s rakom. Tužnu vijest potvrdio je sam glumac, koji je svoju sestru opisao kao istinsku heroinu, istaknuvši njezinu nevjerojatnu snagu, vedrinu i humor u najtežim trenucima.

George Clooney i njegova supruga Amal duboko su potreseni gubitkom. U izjavi za časopis People, glumac je emotivno govorio o sestri koja mu je bila velika životna podrška.

Dirljiva posveta brata

„Moja sestra Ada bila je moja heroina. Suočila se s rakom s nevjerojatnom hrabrošću i humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako snažnog“, poručio je Clooney.

Iako su bili vrlo bliski, Ada je uvijek poštovala bratovu privatnost te se rijetko osvrtala na njegov slavni život. Za sebe je govorila da je njegova potpuna suprotnost – usmjerena na obitelj, stabilan posao i zajednicu – no povezivale su ih iste vrijednosti, ponajprije marljivost i odanost obitelji.

Život daleko od Hollywooda

Prema osmrtnici, Ada Zeidler preminula je mirno, okružena svojim najmilijima. Iza sebe je ostavila djecu Nicka Zeidlera i Allison Zeidler Herolaga, brata Georgea i njegovu suprugu Amal, kao i brojne članove obitelji i prijatelje koji tuguju za njom.

Rođena 2. svibnja 1960. godine, Ada je bila nešto više od godinu dana starija od Georgea. Njihovi roditelji bili su novinar Nick Clooney i spisateljica Nina Bruce Warren. Dok je George izgradio globalnu karijeru u Hollywoodu, Ada je svjesno odabrala mirniji, povučen život.

Radila kao učiteljica likovnog

Godinama je radila kao učiteljica likovnog odgoja u osnovnoj školi te bila snažno uključena u život zajednice u Edgewoodu u Kentuckyju. Udala se za umirovljenog vojnog kapetana Normana Zeidlera 1987. godine, no nakon njegove iznenadne smrti od srčanog udara 2004., sama je nastavila odgajati njihovo dvoje djece.

Unatoč svjetskoj slavi svoga brata, Ada Zeidler ostala je skromna i povučena, posvećena obitelji i svakodnevnom životu daleko od reflektora. Upravo takva – snažna, tiha i hrabra – ostat će zapamćena onima koji su je poznavali.

