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ZAGONETNA FOTOGRAFIJA /

Djevojka Danija Olma javila se s finala: Jedan komentar ispod objave pokrenuo lavinu glasina

Djevojka Danija Olma javila se s finala: Jedan komentar ispod objave pokrenuo lavinu glasina
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Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Dvadesetsedmogodišnja Njemica radi kao model, influencerica i voditeljica podcasta, a na Instagramu je prati više od 425 tisuća ljudi. Posljednjih mjeseci postala je jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama španjolskih reprezentativaca

19.7.2026.
23:54
Hot.hr
Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia
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Njemačka influencerica Laura Abla (27), djevojka španjolskog reprezentativca Danija Olma (28), javila se sa stadiona MetLife gdje prati veliko finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografije sa stadiona uz opis: "One last vamos caption" ("Još jedan posljednji 'vamos' opis"), jasno dajući do znanja da je stigla pružiti podršku svom partneru u najvažnijoj utakmici turnira.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laura abla (@lauraabla)

Ipak, najveću pozornost nije privukla sama objava, već komentar jednog pratitelja koji je odmah potaknuo nagađanja.

Komentar o prstenu pokrenuo glasine

Ispod objave jedan je pratitelj napisao: "Ako Španjolska pobijedi, hoćemo li napokon vidjeti onaj prsten?".

Iako nije poznato na što se komentar točno odnosi, brojni pratitelji protumačili su ga kao aluziju na moguću prosidbu i zaručnički prsten. Društvenim mrežama ubrzo su se proširile špekulacije da bi Dani Olmo mogao zaprositi Lauru nakon finala, no ni on ni Laura zasad nisu komentirali takva nagađanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laura abla (@lauraabla)

Vezu drže podalje od očiju javnosti

Laura Abla i Dani Olmo upoznali su se u Njemačkoj, gdje je španjolski nogometaš nastupao za RB Leipzig. Iako nikada nisu otkrili kada je njihova veza započela, prvu zajedničku fotografiju objavili su na Novu godinu 2024.

Od tada svoj privatni život uglavnom drže daleko od javnosti, no Laura redovito prati Olma na važnim utakmicama, uključujući i Svjetsko prvenstvo.

Dvadesetsedmogodišnja Njemica radi kao model, influencerica i voditeljica podcasta, a na Instagramu je prati više od 425 tisuća ljudi. Posljednjih mjeseci postala je jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama španjolskih reprezentativaca.

Dani OlmoSp 2026Finale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Zaručnički Prsten
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