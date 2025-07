Iman iz 'Farme' otkrila kakav je muškarac može osvojiti: 'Visina mi nije važna'

Iman Šehić, 21-godišnja Puležanka i studentica s vlastitom marketinškom agencijom, bila je jedna od najupečatljivijih natjecateljica najnovije sezone Farme. Direktna, samosvjesna i često bez dlake na jeziku, kroz show je pokazala kako izgleda kada netko ostaje dosljedan sebi, i u dobrim i u izazovnim trenucima. U ovom intervjuu govori o prijateljstvima s imanja, iskustvima koja su je oblikovala, planovima za ljeto, ali i o ljubavi, pisanju te ambicijama koje daleko nadilaze granice reality televizije.

Foto: Instagram

Kada se osvrnete na svoje iskustvo na Farmi, biste li se opet prijavili?

Iako je sudjelovanje na 'Farmi' bilo jedno vrlo neočekivano iskustvo, bez razmišljanja bih se ponovno prijavila. Sada, s većim razumijevanjem kako cijeli sustav funkcionira, vjerujem da bih iz toga izvukla još više. Takva iskustva nisu svakodnevna i mnogi ih nikada ni ne dožive, a ja zaista cijenim prilike koje me izazovu, oblikuju i pomognu mi da rastem kao osoba. Smatram da je snaga u tome da prepoznamo koliko još toga ne znamo – i upravo zato vjerujem da bih, svaki put iznova, naučila nešto novo.

S kime od kandidata ste najviše kliknuli i mislite li da će neka prijateljstva stečena tamo potrajati i dugo nakon završetka showa?

Najviše sam se povezala s Megi i Harisom, s kojima sam ostvarila poseban odnos. I dalje sam u kontaktu s većinom kandidata, iako ne sa svima. Vjerujem da su neka prijateljstva koja su se tamo stvorila zaista doživotna, i izuzetno mi je drago zbog toga. Bili smo vrlo različiti kao osobe, ali upravo u toj raznolikosti leži ljepota cijelog iskustva. Zahvalna sam što sam imala priliku upoznati svakoga od njih.

Što vam je na Farmi bilo najteže?

Najizazovniji dio boravka na 'Farmi' za mene su bili međuljudski odnosi nakon što su ispali kandidati s kojima sam dijelila zajednički jezik i vrijednosti. U tim trenucima osjetila sam veliki pritisak i iznenadilo me ponašanje ostalih sudionika. U privatnom životu nisam okružena negativnom energijom, pa mi je takva dinamika bila prilično strana — u nekim trenucima imala sam osjećaj kao da sam se vratila u tinejdžersko okruženje. Mislim da se i kroz emisiju jasno vidjelo koliko mi je to emocionalno bilo zahtjevno.

Foto: Instagram

Biste li se prijavili i na neki drugi show – možda "Život na vagi", "Survivor", "Gospodin Savršeni"?

Definitivno bih se ponovno prijavila na neki drugi show, jer kao što sam već spomenula – volim nova iskustva i izazove koji izlaze iz okvira svakodnevice. Ako me publika ponovno negdje vidi, velika je vjerojatnost da to neće biti na domaćoj televiziji. Imam sreću što govorim četiri jezika, što mi otvara dodatne mogućnosti i na međunarodnoj sceni.

Sada kada je show gotov, kako planirate provesti ljeto? Jeste li više tip za egzotične lokacije ili je kod kuće najbolje?

Ljeto najviše volim provoditi kod kuće – budući da sam iz Pule, stvarno imam sreću jer mi je more i sve što ljeto čini posebnim nadohvat ruke. Inače ljetujem unutar Hrvatske jer smatram da naša obala i prirodne ljepote nude iznimno puno, kako domaćima tako i turistima. Ipak, obožavam i egzotične destinacije – nekoliko ih je već u planu, ali to su uglavnom putovanja koja volim organizirati tijekom zimskih mjeseci, kada ovdje zahladi.

Što se u vašoj torbi za plažu obavezno mora naći?

Sadržaj moje torbe ovisi o tome koliko dugo planiram ostati na plaži, ali ako sam ondje cijeli dan – onda definitivno nosim puno toga. Osnovne stvari poput kreme za sunčanje, sunčanih naočala i dobre knjige uvijek su sa mnom, bez obzira na godišnje doba. No, ono što posebno volim je ponijeti i hranu. Odrasla sam uz tradiciju da se na more ne ide bez nožića, kruha, rajčica, krastavaca i salame – i ta mi je navika ostala do danas. To mi budi osjećaj djetinjstva i daje posebnu toplinu svakom danu provedenom uz more.

Foto: Instagram

Jeste li nakon showa primijetili veću pažnju suprotnog spola? Postoji li netko poseban u vašem životu kada je u pitanju ljubav?

Ne mogu reći da sam primijetila neku veliku promjenu u pažnji suprotnog spola – iskreno, nisam osoba koja na to posebno obraća pažnju. Nisam često po izlascima ni klubovima, pa možda i zato ne doživljavam takve stvari na način na koji ih neki očekuju. Što se tiče ljubavi, jako mi je drago što mogu reći da postoji netko.

Kakav muškarac može osvojiti Iman?

Muškarci koji mene privlače obično su malo specifični – volim one koji su pomalo povučeni, možda zato što sam ja osoba s puno energije i intenziteta. Istovremeno, privlači me i onaj duh avanture – netko tko voli adrenalin i životne izazove, iako sam privatno dosta smirena i volim vrijeme provoditi kod kuće. Rekla bih da me uglavnom privlače suprotnosti. Fizički izgled mi nije presudan, ali priznajem da mi je nešto posebno u jačim crtama lica – volim izražene linije, dominantne noseve, a najviše me osvoji pogled. Visina mi nije važna, budući da sam i sama prilično niska. Najvažnije mi je da mi je partner ujedno i najbolji prijatelj – osoba s kojom želim dijeliti i male i velike trenutke svakog dana.

Već vodite marketinšku agenciju, a spomenuli ste i da želite pisati – kako sve to stignete sa samo 21 godinu i o čemu biste najviše voljeli pisati?

Trenutno studiram i s velikim iščekivanjem radim na tri diplome koje su mi važan cilj. Stalno mi je prioritet učenje i intelektualni razvoj, te sam ponosna što imam i dodatne certifikate s međunarodnih fakulteta. Moj posao je nastao kao rezultat potrebe – budući da sam često putovala sama, nisam mogla imati standardan posao, pa sam kreirala vlastite prilike, što mi je izuzetno drago i na što sam ponosna. Iako ponekad imam izazove s organizacijom vremena i često se pretrpavam obavezama, zapravo volim imati užurban ritam jer me pasivnost doslovno ‘ubija’. Vjerujem da je ključ uspjeha u dobroj organizaciji i jasnom postavljanju prioriteta. Kada je riječ o pisanju, želim se izraziti kroz kreativnost, posebice kroz psihološke trilere, poeziju, pa možda i osobne priče. Vidjet ćemo što će mi najbolje odgovarati.

Foto: Instagram

Također ste u ranijim intervjuima spomenuli da ste ljubiteljica čitanja, koje su vas knjige u posljednje vrijeme oduševile?

Imam preko 700 knjiga u svojoj kolekciji, a nadam se da ću do kraja godine zaokružiti tu brojku na 1000 i s ponosom moći reći da imam svoju malu kućnu knjižnicu. Knjige su za mene sigurna luka – prostor u kojem se uvijek iznova pronalazim i iz kojeg uvijek nešto novo naučim. Posebno me zanimaju filozofija i psihologija, dok za opuštanje volim uroniti u kvalitetne romane. Uživanjem u klasicima poput Dostojevskog, Camusa, Dazaija, Edgara Allana Poea i Jane Austen njegujem ljubav prema dubljoj književnosti. Jedna od meni najdražih knjiga svih vremena je Bijele noći Fjodora Dostojevskog – ta me priča dirnula na jednoj vrlo osobnoj razini. Također, veliki sam fan psiholoških trilera – jedan od naslova koji me oduševio je The Patient Jaspera DeWitta. Jednostavno obožavam dobar, nepredvidiv plot twist.

Koja vam je najveća poslovna ambicija?

Moja najveća poslovna ambicija nije vezana uz materijalne stvari, već uz želju da ostavim pozitivan trag u svijetu. Duboko vjerujem da se dobro dobrim vraća, i upravo zato me zanima novac – ne zbog luksuza, skupih automobila ili statusa, nego zato da bih mogla pomoći onima koji nemaju iste mogućnosti kao ja. San mi je jednog dana voditi posao koji otvara vrata drugima, bilo kroz zapošljavanje, podršku zajednici ili konkretne humanitarne projekte. Još uvijek sam mlada i ne znam točno kojim će putem to ići, ali znam da ću s vremenom pronaći pravi način. Želim biti zapamćena kao osoba koja je činila dobro. Jer iako jedan čovjek možda ne može promijeniti cijeli svijet, vjerujem da može biti iskra koja će potaknuti druge da krenu od sebe – a jedan po jedan, možda dođemo i do većih promjena.

