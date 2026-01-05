Veliki dan u obitelji Juranović: Vatreni podijelio dirljive fotografije s krštenja

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović (30) sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelio jedan od najsretnijih i najvažnijih trenutaka iz privatnog života. Objavom koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, zagrebački nogometaš otkrio je djelić intimne obiteljske proslave – krštenje svojega djeteta.

Obiteljska svečanost ispunjena ljubavlju

Objavio je četiri fotografije s ovog posebnog dana, a najviše pažnje privlači prva, na kojoj Juranović nježno grli svoju kćer. Za ovu prigodu odabrao je elegantno tamno odijelo, dok je njegova partnerica zablistala u dugom, svijetlom kaputu i haljini, držeći u naručju dijete odjeveno u tradicionalnu bijelu krsnu haljinicu. U želji da sačuva privatnost obitelji, nogometaš je sakrio lice djeteta. Cijelu objavu pratio je minimalistički opis - simbol križa, bijelog srca i sklopljenih ruku. Reakcije njegovih pratitelja bile su iznimno pozitivne. U komentarima su se zaredale čestitke i riječi podrške. "Čestitam od srca neka ste svi blagoslovljeni", "Predivni naši", te poruka na škotskom gaelskom "Comhghairdeas" od strane navijača njegovog bivšeg kluba Celtica.

Kruna dugogodišnje ljubavi

Ovaj sretan obiteljski trenutak kruna je dugogodišnje ljubavi Josipa i njegove supruge Lane. Par se upoznao u Splitu prije nekoliko godina, još dok je Juranović igrao za Hajduk, a svoju vezu su gradili daleko od očiju javnosti. Sudbonosno "da" izrekli su u lipnju 2023. godine, a rođenje kćeri stiglo je kao najljepši mogući nastavak njihove priče. Iako par brižno čuva svoju privatnost te ime djevojčice još nisu otkrili, jasno je da uživaju u svakom trenutku roditeljstva.

