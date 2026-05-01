Hrvatska glumica kupila imanje za 7500 eura: Stigla lavina reakcija, a javila se i Severina

Glumica i influencerica Tena Sakar Vukić podijelila je s pratiteljima na Instagramu veliku životnu vijest koja je mnoge oduševila i inspirirala. S osmijehom koji govori više od riječi, objavila je da je postala vlasnica svoje prve nekretnine - kuće s prostranom okućnicom, i to za, kako je navela, samo 7500 eura. Njezina iskrena sreća i optimizam pred velikim projektom adaptacije dirnuli su tisuće ljudi.

U videu koji je snimila sama, Tena svoje pratitelje vodi u detaljan obilazak novog imanja koje se prostire na 1500 kvadratnih metara. Iako glavna kuća, koja prema nekim informacijama datira još iz Drugog svjetskog rata, te pomoćni objekti poput starog kokošinjca i svinjca zahtijevaju potpunu obnovu, Tena ne skriva svoje golemo oduševljenje. "Ovo sve je moje!", ponosno govori dok kamerom pokazuje prostrano dvorište, voćnjak i derutnu unutrašnjost koju već vidi kao svoj budući dom.

Od sna do stvarnosti za 7500 eura

Kroz video, Tena s gledateljima dijeli svoju viziju. Pokazuje gdje će se nalaziti kuhinja, njezina spavaća soba s pogledom na dvorište te drvene stepenice koje vode u potkrovlje predviđeno za spavanje. Posebno ističe ljepotu prirode koja okružuje posjed, uključujući voćke oraha, šljiva, jabuka i duda. Njezin potez dio je rastućeg trenda u Hrvatskoj, gdje sve više ljudi, posebice mlađih obitelji, napušta gradske centre u potrazi za mirnijim životom i pristupačnijim nekretninama na selu.

Tena, javnosti poznata po ulozi u seriji "Zabranjena ljubav", ali i kao uspješna sportašica i zagovornica mentalnog zdravlja, ovim je korakom zakoračila u novo životno poglavlje.

Lavina podrške: 'Sreća prati hrabre'

Objava je izazvala lavinu pozitivnih i ohrabrujućih komentara. "Puno je videa o kupovini nekretnina na mrežama, ali vašu sreću osjećam kroz ekran! Sreća prati hrabre", napisala je jedna pratiteljica. Mnogi su istaknuli kako vide isto što i ona - ne ruševinu, već potencijal. "Ljudi se dijele na one koji ovdje vide ruševinu i one koji vide sobe, kuhinju, kupatilo, vrt, itd.", sažeo je drugi pratitelj.

Među brojnim komentarima našao se i onaj pjevačice Severine (54) koja je kratko poručila: "Bravoooo". Posebnu je pažnju privukao i komentar svećenika koji je uočio zanimljiv detalj. "Kao svećenik, moja profesionalna deformacija mi je omogućila da primijetim jedan mali detalj koji se nalazi iznad vaše buduće spavaće sobe, a to je zalijepljena naljepnica kao potvrda da su se dom i obitelj redovito blagoslivljali. Iako kuća ne izgleda u vrhunskom stanju, duhovni certifikat ima. Pravi ulov", napisao je.

