OLUJA U ZAGREBU

Vjetar nosi sve pred sobom: Tena Sakar Vukić podijelila jezivu snimku iz vlastitog dvorišta

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dok Tenina snimka prikazuje osobnu štetu i djelić atmosfere, cijeli Zagreb i šira regija suočavaju se s posljedicama jednog od najjačih nevremena posljednjih godina.

27.3.2026.
13:17
"Proljeće u Zagrebu 27.03.2026.", ironično je napisala poznata hrvatska influencerica i bivša glumica Tena Sakar Vukić uz video koji prikazuje sve samo ne proljetnu idilu. Njezina objava na Instagramu brzo je privukla pažnju, ne zbog idiličnih prizora na koje smo navikli s prvim danima proljeća, već zbog zastrašujućeg kaosa koji je olujno nevrijeme prouzročilo u njezinom dvorištu.

Snimka, nastala iz sigurnosti doma, prikazuje borbu s vjetrom samo da bi se otvorila vrata, a zatim otkriva scenu potpunog nereda. Vjetar orkanske snage nosi sve pred sobom: teški drveni vrtni namještaj je isprevrnut i razbacan po terasi, velika vreća za boks nasilno se njiše, a srušeni dijelovi ograde i polomljene tegle svjedoče o silini oluje koja je pogodila glavni grad. U pozadini se čuju uzvici šoka i nevjerice, koji savršeno dočaravaju osjećaje mnogih Zagrepčana tog jutra.

Apel građanima da ne izlaze iz domova

Dok Tenina snimka prikazuje osobnu štetu i djelić atmosfere, cijeli Zagreb i šira regija suočavaju se s posljedicama jednog od najjačih nevremena posljednjih godina. Od četvrtka navečer, snažan vjetar, praćen jakom kišom i tučom uzrokovao je značajnu štetu diljem grada. Brojna stabla su iščupana, oštećeni su automobili i krovovi, a tisuće kućanstava ostale su bez električne energije.

Ozbiljnost situacije potvrdio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je uputio hitan apel građanima da ne izlaze na otvoreno zbog opasnosti od pada crijepova, dijelova fasada i građevinskih skela. Također, za veći dio zemlje izdan je i narančasti meteoalarm.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zamjenik vatrogasaca: 'Zvali su me i rekli - šefe, netko će poginuti'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
