Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa objavili su kratku izjavu nakon što je Kate Middleton (42) u video izjavi objavljenoj novinarima u petak, rekla je da je bila podvrgnuta velikoj abdominalnoj operaciji u Londonu u siječnju, rekavši da se smatra da njezino stanje nije kancerogeno.

Princ Harry (39) i njegova supruga Meghan Markle (42) dali su izjavu: "Želimo Kate i obitelji zdravlje i ozdravljenje te se nadamo da će to moći učiniti privatno i u miru."

"Ovo je naravno došlo kao veliki šok, a William i ja činili smo sve što možemo da obradimo i riješimo ovo privatno za dobrobit naše mlade obitelji. Dobro sam i svakim danom postajem sve jača fokusirajući se na stvari koje će mi pomoći da ozdravim; u mom umu, tijelu i duhu", rekla je Kate u svom govoru. Tražila je prostor i privatnost dok ne završi tretman.

Princ Harry i Meghan Markle žele popraviti odnose

Kraljevski stručnjak Richard Fitzwilliams rekao je da je Kateina dijagnoza "savršena prilika" za Harryja i Meghan da poprave svoj odnos s Williamom i Kate. Rekao je: "Ovo je zastrašujuća situacija, teška operacija nakon koje se saznalo za rak. Princeza Kate treba biti optimistična, to je ono što ona širi ovakvom porukom. Ovo je također prilika da se ušutkaju trolovi i zli ljudi koji šire zlonamjerne glasine."

Fitzwilliams je komentirao mogućnost da Harry i Meghan posjete Middleton: "Hoće li doći u Ujedinjeno Kraljevstvo posjetiti Kate, vrijeme će pokazati."

Izvor blizak princu Harryju i Meghan Markle rekao je: "Nisu imali pojma i saznali su za vijest otprilike u isto vrijeme kada je ostatak svijeta saznao."

Urednik ITV-a Chris Ship, otkrio je kada se Harry obratio Williamu. Ship je rekao: "Princ Harry obratio se svom bratu, princu Williamu nakon što je saznao da Kate ima rak. Harry i Meghan bili su u kontaktu s Williamom i Kate, ali su to činili privatno. Nije poznato je li to bio telefonski poziv ili su uputili poruke podrške."

Kate iznenadila javnost

Kate Middleton je drugi član britanske kraljevske obitelji kojoj je dijagnosticiran rak u samo nekoliko mjeseci nakon što je kralj Charles također otkrio da je u procesu liječenja od raka. On je u petak navečer u izjavi iz Buckinghamske palače pohvalio Kate za njezinu hrabrost.

James Middleton, brat princeze Kate, također je podijelio dirljivu fotografiju te je sestri uputio poruku nakon što je otkrila dijagnozu. Napisao je: "Tijekom godina smo se popeli na mnoge planine. Kao obitelj, popet ćemo se i na ovu s tobom."

Kate je rekla da u početku nije imala simptome raka, ali su postoperativni testovi pokazali da je bolest bila prisutna. Nije otkrila koju vrstu raka ima, ali je rekla da je u ranoj fazi liječenja.

"Trebalo nam je vremena da sve objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji im odgovara i da ih uvjerimo da ću biti dobro. Rekla sam im da sam dobro i da svakim danom postajem jača te da se fokusiram na stvari koje će mi pomoći da ozdravim u umu, tijelu i duhu. Imati Williama uz sebe također je veliki izvor utjehe i sigurnosti. Kao i ljubav, podrška i dobrota koju su mnogi od vas pokazali. To nam znači puno."

Kate je rekla da obitelji sada treba vrijeme, prostor i privatnost dok se liječi.

U dogledno vrijeme neće se vratiti javnim dužnostima. Dijagnoza je bila razlog zašto se William povukao s događaja prošlog mjeseca.

Glasnogovornik Kensingtonske palače potvrdio je da je Kate započela preventivnu kemoterapiju krajem veljače, ali nisu mogli reći kada će kemoterapija završiti. Glasnogovornik palače dodao je: “Princeza je htjela podijeliti ovu informaciju u trenutku kada su ona i princ smatrali da je to ispravno za njih kao obitelj. Oni razumiju da će ova vijest izazvati veliki interes javnosti i zahvalni su na javnoj potpori koju su primali tijekom ovog razdoblja. Kensingtonska palača će pružiti informacije kada za to dođe vrijeme i princeza bude u mogućnosti ponovno započeti s radom i svojim dužnostima. U međuvremenu, molimo da se poštuje privatnost obitelji. Princeza će se vratiti službenim dužnostima kada joj to dopusti njezin medicinski tim. Dobrog je raspoloženja i fokusirana je na potpuni oporavak", piše The Sun.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

