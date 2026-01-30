FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA LJUBAV /

Haris Džinović ponovno zaljubljen: U vezi je s 20 godina mlađom poduzetnicom

Haris Džinović ponovno zaljubljen: U vezi je s 20 godina mlađom poduzetnicom
×
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Njegova nova partnerica navodno je uspješna poduzetnica

30.1.2026.
15:34
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevač narodne glazbe Haris Džinović (74) ponovno je sretan u ljubavi. Nakon razvoda od modne dizajnerice Meline Džinović, s kojom je bio u braku više od dva desetljeća, glazbenik je pronašao novu partnericu – uspješnu beogradsku poduzetnicu koja je od njega mlađa 20 godina, prenosi Kurir.

Razvod Harisa i Meline Džinović dogodio se prije dvije godine, a bivši supružnici posljednjih su mjeseci često tema medija. Dok se Melina spominje zbog navodnih skandala u Monaku, Haris se, prema pisanju medija, okrenuo mirnijem i stabilnijem privatnom životu.

Haris Džinović ponovno zaljubljen: U vezi je s 20 godina mlađom poduzetnicom
Foto: Neva Zganec/pixsell

Sudbonosni susret u restoranu

Par se navodno upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, u blizini Harisove vile, pišu srpski mediji. Njihovo poznanstvo brzo je preraslo u bliskiji odnos, a ubrzo i u ozbiljnu vezu. Izvor blizak pjevaču navodi da mu je nova partnerica odmah privukla pažnju svojom prirodnom ljepotom i šarmom.

Neovisna i uspješna žena

Harisova nova izabranica poznata je u beogradskim poslovnim krugovima i vodi vlastite projekte. Upravo njezina samostalnost i ambicija dodatno su ojačali njihovu povezanost. Izvori za spomenuti portal ističu da je pjevaču posebno važno to što je riječ o ženi koja ima jasno postavljene ciljeve i vlastitu karijeru.

Prema izvoru bliskom paru, njihova je veza posljednjih mjeseci postala ozbiljnija i stabilnija. Iako se ne eksponiraju javno, Haris navodno ponovno zrači zadovoljstvom i optimizmom. Pjevač se zasad nije oglasio o novoj ljubavi, a njegov telefon bio je nedostupan za komentar. 

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvatska mora biti na oprezu! Armenija se prošetala kroz svoju skupinu

Haris DžinovićNova Cura
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA LJUBAV /
Haris Džinović ponovno zaljubljen: U vezi je s 20 godina mlađom poduzetnicom