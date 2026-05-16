Spektakl uoči finala Eurosonga: Objavljene prve fotografije s generalne probe

Objavljene su prve fotografije s generalne probe uoči velikog finala 70. izdanja Eurosonga.

Na ovoj probi natjecatelji su prvi put nastupili pred stručnim žirijima iz 35 zemalja sudionica, čiji će glasovi imati velik utjecaj na konačni rezultat natjecanja. Podsjetimo, pobjednik Eurosonga bira se kombinacijom glasova publike i stručnog žirija u omjeru 50:50.

Prije samog natjecateljskog dijela svi predstavnici prošetali su pozornicom sa zastavama svojih zemalja, a organizatori su objavili i prve fotografije tog dijela večeri.

Judita iz grupe Lelek: 'Zadovoljni smo nastupom'

Hrvatske predstavnice iz grupe Lelek uoči generalne probe poručile su kako neće biti nikakvih promjena u nastupu koji je publika već vidjela u polufinalu.

“Neće biti promjena, publika i mi smo zadovoljni nastupom, ostaje ovakav kakav ste vidjeli”, rekla je Korina.

Redoslijed nastupa u finalu

Grupa Lelek nastupa 13. po redu, a ovo je kompletan redoslijed finala:

1. Danska

2. Njemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litva

20. Švedska

21. Cipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunjska

25. Austrija

Veliko finale Eurosonga održava se večeras, a očekuje se neizvjesna borba za pobjedu među favoritima publike i žirija.