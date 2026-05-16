Spektakl uoči finala Eurosonga: Objavljene prve fotografije s generalne probe
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupa 13. po redu
Objavljene su prve fotografije s generalne probe uoči velikog finala 70. izdanja Eurosonga.
Na ovoj probi natjecatelji su prvi put nastupili pred stručnim žirijima iz 35 zemalja sudionica, čiji će glasovi imati velik utjecaj na konačni rezultat natjecanja. Podsjetimo, pobjednik Eurosonga bira se kombinacijom glasova publike i stručnog žirija u omjeru 50:50.
Prije samog natjecateljskog dijela svi predstavnici prošetali su pozornicom sa zastavama svojih zemalja, a organizatori su objavili i prve fotografije tog dijela večeri.
Judita iz grupe Lelek: 'Zadovoljni smo nastupom'
Hrvatske predstavnice iz grupe Lelek uoči generalne probe poručile su kako neće biti nikakvih promjena u nastupu koji je publika već vidjela u polufinalu.
“Neće biti promjena, publika i mi smo zadovoljni nastupom, ostaje ovakav kakav ste vidjeli”, rekla je Korina.
Redoslijed nastupa u finalu
Grupa Lelek nastupa 13. po redu, a ovo je kompletan redoslijed finala:
1. Danska
2. Njemačka
3. Izrael
4. Belgija
5. Albanija
6. Grčka
7. Ukrajina
8. Australija
9. Srbija
10. Malta
11. Češka
12. Bugarska
13. Hrvatska
14. Ujedinjeno Kraljevstvo
15. Francuska
16. Moldavija
17. Finska
18. Poljska
19. Litva
20. Švedska
21. Cipar
22. Italija
23. Norveška
24. Rumunjska
25. Austrija
Veliko finale Eurosonga održava se večeras, a očekuje se neizvjesna borba za pobjedu među favoritima publike i žirija.