Zagrebački kralj špice otkriva: 'Pripreme za izlazak traju sat i pol, a ideje krenu dan ranije'

Gotovo da ne postoji subota na zagrebačkoj špici bez mladog influencera Franka Kovačevića (22). U moru prolaznika, njegov stil ne prolazi nezapaženo – promišljen, upečatljiv i uvijek s dozom modne samouvjerenosti koja odaje da ništa nije prepušteno slučaju. Ipak, dojam lakoće koji ostavlja zapravo je rezultat pažljivo osmišljenog procesa.

''Iskreno, špica nije slučajnost nego mali ritual. Pripreme traju oko sat do sat i pol, ali ideja za outfit često krene i dan prije. Volim da sve izgleda kao da se nisam mnogo trudio, iako iza toga uvijek stoji dosta razmišljanja'', kaže nam simpatični influencer.

Njegova estetika oslanja se na klasiku s pomakom, a kao modnog uzora jasno izdvaja. ''Ako moram izdvojiti, to je Yves Saint Laurent. Ima tu kombinaciju elegancije i bunta koja mi je baš “on point”. Nikad nije dosadno, ali ni pretjerano'', kaže.

Između kvantiteta i kvalitete uvijek bira pažljivo odabranu odjeću koja ostavlja dojam, nosi priču i traje, umjesto da se gubi u gomili trendova. ''Najskuplji komad mi je definitivno jedan statement sako/kaput. Ne gledam to kao trošak nego kao investiciju – radije jedan dobar komad nego deset prosječnih'', priznao je Franko.

Priznaje i kako je njegov fokus je na komadima koji grade snažan prvi dojam i pričaju priču bez riječi. ''Trenutačno sam fokusiran na nekoliko ozbiljnih komada – dobar kaput, luksuzna torba i nešto što će biti “wow” čim uđem u prostor. Volim kad outfit priča priču bez da išta kažem'', kaže.

Kada govori o modnoj sceni u regiji, jedno ime izdvaja bez dileme. ''Rekao bih da je Severina najbolje odjevena zvijezda. Ona točno zna što radi – uvijek izgleda moćno, ženstveno i samouvjereno, bez greške'', otkriva nam influencer.

Zanimalo nas je i kako bi opisao svoj stil. ''Minimalizam s karakterom mi je trenutno sve – čisti krojevi, ali s jakim detaljem. Izbjegavam trendove koji izgledaju kao da će trajati dva tjedna… to mi nema smisla'', dodaje.

Otkrio nam je i koji je njegov zaštitni znak. ''Parfem, bez razmišljanja. To je moj potpis. Ljudi često pamte miris jednako kao i outfit'', kaže nam Franko.

Iako prati što se događa na društvenim mrežama, pristupa im s dozom distance. ''Definitivno. TikTok zna hypeati svašta, ali realnost je često drugačija. Naučio sam filtrirati što stvarno vrijedi, a što je samo trend.“

Za kraj nas je zanimalo i što nikada ne bi odjenuo. ''Sve što ne odražava mene. Može biti najskuplje na svijetu, ali ako nema moj vibe – ne ide na mene kao naprimjer nikada ne bih obukao kroksice ili Yezzy tenisice'', rekao nam je Franko za kraj.

