FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVIDNA FORMA /

Fotografije s odmora Ljupke Gojić Mikić zasjenili su trbušnjaci supruga: 'Zaslijepio me'

Fotografije s odmora Ljupke Gojić Mikić zasjenili su trbušnjaci supruga: 'Zaslijepio me'
×
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Pratiteljice nisu mogle sakriti oduševljenje izgledom Mihaela Mikića, koji u 47. godini izgleda bolje nego ikad

14.7.2026.
16:29
Hot.hr
Zeljko Hladika/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ljupka Gojić Mikić (44) ovih dana uživa u ljetnom odmoru sa suprugom Mihaelom Mikićem (46) i njihovim trima kćerima, a prizorima s jadranske obale redovito časti svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ipak, posljednja objava izazvala je posebnu pažnju, a razlog nije bila bivša manekenka nego njezin suprug.

Mihael Mikić u zavidnoj formi

Na fotografijama koje je podijelila Ljupka par pozira opušteno i nasmijano, uživajući u ljetnim danima. Iako poduzetnica i dizajnerica uvijek privlači poglede svojim izgledom, ovoga puta glavna tema komentara postao je bivši nogometaš Mihael Mikić.

Njegova isklesana figura i vidljivi trbušni mišići nisu promaknuli pratiteljima, koji su odmah počeli nizati komplimente. "Zaslijepile su me Mihaelove pločice na trbuhu", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kroz šalu dodala: "Evo gospođo, i ja baš gledam, možda i predugo. Svaka čast kako čovjek može izgledati sa 46 godina."

Mnogi su se složili da bivši nogometaš izgleda kao da još uvijek aktivno igra profesionalni nogomet, a njegova forma postala je glavna tema ispod objave.

Disciplina ne poznaje odmor

Da dobar izgled nije slučajnost, pokazala je i jedna od Ljupkinih ranijih objava. Na snimci se može vidjeti kako Mihael tijekom odmora trči uzbrdo i trenira, potvrđujući da ni godišnji odmor ne znači pauzu od tjelovježbe. Par je poznat po zdravom načinu života, a čini se da se godine na njima gotovo i ne primjećuju.

Fotografije s odmora Ljupke Gojić Mikić zasjenili su trbušnjaci supruga: 'Zaslijepio me'
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Podsjetimo, Ljupka Gojić Mikić i Mihael Mikić vjenčali su se 2006. godine te zajedno imaju tri kćeri - Janu Siennu, Milu Amelie i Mari Danu. Tijekom godina izgradili su skladan obiteljski život daleko od velikih skandala, a pratitelji uvijek rado prate njihove zajedničke trenutke. 

Mihael MikićLjupka Gojić MikićZavidna FiguraIsklesano Tijelo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike