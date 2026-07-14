Fotografije s odmora Ljupke Gojić Mikić zasjenili su trbušnjaci supruga: 'Zaslijepio me'

Ljupka Gojić Mikić (44) ovih dana uživa u ljetnom odmoru sa suprugom Mihaelom Mikićem (46) i njihovim trima kćerima, a prizorima s jadranske obale redovito časti svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ipak, posljednja objava izazvala je posebnu pažnju, a razlog nije bila bivša manekenka nego njezin suprug.

Mihael Mikić u zavidnoj formi

Na fotografijama koje je podijelila Ljupka par pozira opušteno i nasmijano, uživajući u ljetnim danima. Iako poduzetnica i dizajnerica uvijek privlači poglede svojim izgledom, ovoga puta glavna tema komentara postao je bivši nogometaš Mihael Mikić.

Njegova isklesana figura i vidljivi trbušni mišići nisu promaknuli pratiteljima, koji su odmah počeli nizati komplimente. "Zaslijepile su me Mihaelove pločice na trbuhu", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kroz šalu dodala: "Evo gospođo, i ja baš gledam, možda i predugo. Svaka čast kako čovjek može izgledati sa 46 godina."

Mnogi su se složili da bivši nogometaš izgleda kao da još uvijek aktivno igra profesionalni nogomet, a njegova forma postala je glavna tema ispod objave.

Disciplina ne poznaje odmor

Da dobar izgled nije slučajnost, pokazala je i jedna od Ljupkinih ranijih objava. Na snimci se može vidjeti kako Mihael tijekom odmora trči uzbrdo i trenira, potvrđujući da ni godišnji odmor ne znači pauzu od tjelovježbe. Par je poznat po zdravom načinu života, a čini se da se godine na njima gotovo i ne primjećuju.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Podsjetimo, Ljupka Gojić Mikić i Mihael Mikić vjenčali su se 2006. godine te zajedno imaju tri kćeri - Janu Siennu, Milu Amelie i Mari Danu. Tijekom godina izgradili su skladan obiteljski život daleko od velikih skandala, a pratitelji uvijek rado prate njihove zajedničke trenutke.