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TRAGEDIJA NA TAJLANDU /

Strašni detalji: Tinejdžer prije krvavog pohoda u školi kod kuće ubio baku i djeda

Strašni detalji: Tinejdžer prije krvavog pohoda u školi kod kuće ubio baku i djeda
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Foto: Sun Weitong/Xinhua News/Profimedia

Dječak, koji je živio s bakom i djedom, pokazivao je znakove stresa povezanog sa školom

7.8.2026.
14:41
danas.hr
Sun Weitong/Xinhua News/Profimedia
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U pucnjavi koja se dogodila oko 10 sati u školi Debsirin Nonthaburi u istoimenoj pokrajini sjeverozapadno od Bangkoka ubijeno je petero djelatnika škole, uključujući nastavnike i administrativno osoblje, izjavio je na mjestu događaja zamjenik ministra unutarnjih poslova Polapee Suwunchwee, piše AP.

Napadač je prije krvavog pohoda u školi kod kuće ubio baku i djeda. Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul potvrdio je, nakon obilaska škole, informacije da je napadač imao 14 godina te da je nakon napada počinio samoubojstvo.

Rekao je da je dječak, koji je živio s bakom i djedom, pokazivao znakove stresa povezanog sa školom. Dodao je kako je pištolj, koji je policija opisala kao malen i kompaktan, bio legalno registriran na ime njegova djeda.

Ranjeno 23 ljudi

Sat vremena nakon pucnjave, ljudi su stajali vani i tješili jedni druge. Školu pohađaju učenici i učenice u dobi od 12 do 18 godina, a ima ih oko 3000.

Jedan je svjedok novinarima ispričao da su se učenici skrivali u učionici slušajući pucnjeve iz druge zgrade, sve dok policajci nisu pokucali na vrata i omogućili im izlazak iz zgrade.

Iz bolnica Bangyai, udaljena oko 5 kilometara od škole, priopćili su da je ranjeno 23 ljudi, od kojih je 10 u kritičnom stanju, pri čemu većina ima ustrijelne rane.

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