Lijepe vijesti u domu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Čestitke stižu sa svih strana

U domu pjevačice Aleksandre Prijović (30) i supruga Filipa Živojinovića danas se slavi. Filip Živojinović proslavio je 41. rođendan, a među prvima koji su mu uputili čestitku bila je njegova majka Zorica Nakić, koja je sina odlučila iznenaditi posebnom fotografijom.

Zorica je na Instagramu objavila dosad neviđeni prizor iz Filipove mladosti. Na fotografiji je njezin sin u tinejdžerskim danima, a uz fotografiju mu je uputila kratku, ali emotivnu poruku.

Foto: Instagram story

"Sretan rođendan", napisala je Zorica.

Objava je u kratkom vremenu privukla pažnju pratitelja, koji su tako dobili priliku vidjeti kako je Filip izgledao u mlađim danima.

Čestitkom se oglasila i Aleksandrina mama Borka Mihajlović. Ona je također podijelila Filipovu fotografiju na Instagramu, uz emotikon srca, čime je pokazala koliko je blizak odnos koji ima sa svojim zetom.

Od sportskog agenta do uspješnog producenta

Filip je tijekom godina izgradio uspješnu poslovnu karijeru. Školovao se u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je završio International School of Belgrade, a potom je obrazovanje nastavio na Sveučilištu Rice u Houstonu. Diplomirao je psihologiju i poslovni menadžment.

Prije nego što se posvetio produkciji, radio je kao sportski agent na Beverly Hillsu, a danas je poznat i kao jedan od ključnih ljudi koji stoje iza velikih poslovnih uspjeha njegove supruge Aleksandre Prijović.

Uz poslovne obaveze, Filip je posvećen i obitelji. On i Aleksandra imaju sina i kćer, a nedavno su uživali u obiteljskom odmoru u Crnoj Gori. Dane su provodili na jahti Lepe Brene i Bobe Živojinovića, u društvu najbližih, pa je ljeto za obitelj Prijović-Živojinović bilo ispunjeno druženjem i zajedničkim trenucima.