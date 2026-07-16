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STRASTVENA NAVIJAČICA /

Fani Stipković i suprug slavili veliku pobjedu: Društvo im pravio poznati holivudski glumac

Fani Stipković i suprug slavili veliku pobjedu: Društvo im pravio poznati holivudski glumac
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iz njihova izraza lica jasno se iščitava golema sreća i ponos zbog pobjede Španjolske, koja je rezultatom 2-0 nadigrala Francusku i tako osigurala svoje mjesto u finalu Svjetskog prvenstva

16.7.2026.
10:28
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Naša poznata novinarka i TV voditeljica Fani Stipković (43) podijelila je s pratiteljima na Instagramu trenutke euforije sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. U društvu supruga, nogometne legende Fernanda Hierre (58), proslavila je ulazak Španjolske u finale, a objava je otkrila i neočekivani susret sa slavnim glumcem.

Fani je fotografijama i videom dočarala nevjerojatnu atmosferu s polufinalne utakmice između Španjolske i Francuske, odigrane na velebnom AT&T stadionu u Dallasu. Na prvoj fotografiji pozira u zagrljaju supruga, legende Real Madrida Fernanda Hierre, a u pozadini se vidi teren i deseci tisuća navijača. Iz njihova izraza lica jasno se iščitava golema sreća i ponos zbog pobjede Španjolske, koja je rezultatom 2-0 nadigrala Francusku i tako osigurala svoje mjesto u finalu Svjetskog prvenstva prvi put nakon šesnaest godina.

Jedan od videa prikazuje napeti trenutak izvođenja jedanaesterca koji je Španjolska pretvorila u pogodak, nakon čega je uslijedila erupcija oduševljenja na tribinama. Fani je s pratiteljima podijelila i posebnu fotografiju na kojoj sa suprugom pozira pokraj originalnog pehara namijenjenog svjetskim prvacima, jasno dajući do znanja kakva su im očekivanja od finala.

Njezina objava "New York, stižemo!", popraćena emotikonima američke i španjolske zastave, savršeno opisuje uzbuđenje uoči posljednje i najvažnije utakmice turnira koja će se održati na stadionu MetLife u New Yorku.

Od privatnog slavlja do fotografije s Oscarovcem

Iako je u središtu objave bio nogometni uspjeh, Fani je iznenadila i fotografijom na kojoj pozira sa slavnim španjolskim glumcem i dobitnikom Oscara, Javierom Bardemom, koji je također strastveno bodrio svoju reprezentaciju odjeven u nacionalni dres.

Fani, koja se nakon udaje za Hierru i rođenja sina Nicolása Valentina preselila u Rijad, gdje je Hierro preuzeo funkciju sportskog direktora kluba Al-Nassr, aktivno prati uspjehe španjolske reprezentacije. Njezine objave sa stadiona diljem Amerike pokazuju da je i dalje strastveno vezana uz sportsko novinarstvo i velike sportske događaje.

Fani StipkovićSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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