Fani Stipković u neočekivanom društvu: U VIP loži uz slavni par pratila utakmicu

Poznata hrvatska novinarka Fani Stipković (43) podijelila je s pratiteljima na Instagramu dašak glamura sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. S tribina stadiona SoFi u Los Angelesu pratila je utakmicu šesnaestine finala između Španjolske i Austrije. Uz supruga, legendarnog španjolskog nogometaša Fernanda Hierra (56), Fani se našla u uistinu elitnom društvu.

Srce hrvatsko, društvo španjolsko

"Postoje fotografije koje govore puno više od jedne utakmice. Hrvatsko srce, najbolje španjolsko društvo i još jedan nezaboravan dan na Svjetskom prvenstvu. Čestitke Španjolskoj!", napisala je Fani na španjolskom jeziku uz seriju fotografija i videa koji su dočarali atmosferu. Njezina objava savršeno je sažela večer u kojoj su se ispreplele osobne veze i sportske strasti.

Naime, kako su prenijeli mediji, Fani i Fernando utakmicu su pratili u društvu slavnih španjolskih glumaca i oskarovaca, Penélope Cruz (52) i Javiera Bardema (57).

Foto: m82/Zuma Press/Profimedia

Fotografije iz svečane lože prikazuju nasmijano društvo kako uživa u vrhunskom nogometu, uz čaše šampanjca i pogled na ispunjeni stadion. Stipković je objavila i detalje koji svjedoče o VIP iskustvu, poput prigodne zlatne plakete za utakmicu i nazdravljanja s pogledom na teren. Pozirala je i u prepoznatljivom dresu hrvatske nogometne reprezentacije, potvrđujući tako riječi o "hrvatskom srcu" iz opisa objave.

Uvjerljiva pobjeda Španjolske

Večer je bila uspješna za društvo u kojem se Fani nalazila, budući da je Španjolska osigurala uvjerljivu pobjedu od 3:0 nad Austrijom. Pobjedom se Španjolska plasirala u osminu finala, gdje će igrati protiv Portugala. Nažalost, do potencijalnog sraza Španjolske i Hrvatske, kojem su se mnogi nadali, neće doći, budući da je Hrvatska u svojoj utakmici poražena od Portugalaca.

Time je Fani Stipković pošteđena "slatkih muka" biranja između domovine i zemlje svog supruga, no ostaje žal za ispadanjem Vatrenih.

Podsjetimo, prije više od dvije godine postala je majka dječaka Nicholasa Valentina, kojeg je dobila sa suprugom Fernandom Hierrom, bivšim nogometašem i sportskim direktorom. Par se upoznao tijekom intervjua koji je Fani vodila s Hierrom, a ljubavna priča zaokružena je intimnim vjenčanjem u Meksiku, na kojem je bilo tek 12 uzvanika.