FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOLIVUDSKE ZVIJEZDE /

Fani Stipković u neočekivanom društvu: U VIP loži uz slavni par pratila utakmicu

Fani Stipković u neočekivanom društvu: U VIP loži uz slavni par pratila utakmicu
×
Foto: Profimedia

Fani Stipković pratila je utakmicu Španjolske i Austrije u društvu Penélope Cruz i Javiera Bardema

4.7.2026.
15:47
Hot.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Poznata hrvatska novinarka Fani Stipković (43) podijelila je s pratiteljima na Instagramu dašak glamura sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. S tribina stadiona SoFi u Los Angelesu pratila je utakmicu šesnaestine finala između Španjolske i Austrije. Uz supruga, legendarnog španjolskog nogometaša Fernanda Hierra (56), Fani se našla u uistinu elitnom društvu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fani Stipkovic (@fanistipkovic)

Srce hrvatsko, društvo španjolsko

"Postoje fotografije koje govore puno više od jedne utakmice. Hrvatsko srce, najbolje španjolsko društvo i još jedan nezaboravan dan na Svjetskom prvenstvu. Čestitke Španjolskoj!", napisala je Fani na španjolskom jeziku uz seriju fotografija i videa koji su dočarali atmosferu. Njezina objava savršeno je sažela večer u kojoj su se ispreplele osobne veze i sportske strasti.

Naime, kako su prenijeli mediji, Fani i Fernando utakmicu su pratili u društvu slavnih španjolskih glumaca i oskarovaca, Penélope Cruz (52) i Javiera Bardema (57).

Fani Stipković u neočekivanom društvu: U VIP loži uz slavni par pratila utakmicu
Foto: m82/Zuma Press/Profimedia

Fotografije iz svečane lože prikazuju nasmijano društvo kako uživa u vrhunskom nogometu, uz čaše šampanjca i pogled na ispunjeni stadion. Stipković je objavila i detalje koji svjedoče o VIP iskustvu, poput prigodne zlatne plakete za utakmicu i nazdravljanja s pogledom na teren. Pozirala je i u prepoznatljivom dresu hrvatske nogometne reprezentacije, potvrđujući tako riječi o "hrvatskom srcu" iz opisa objave.

Uvjerljiva pobjeda Španjolske

Večer je bila uspješna za društvo u kojem se Fani nalazila, budući da je Španjolska osigurala uvjerljivu pobjedu od 3:0 nad Austrijom. Pobjedom se Španjolska plasirala u osminu finala, gdje će igrati protiv Portugala. Nažalost, do potencijalnog sraza Španjolske i Hrvatske, kojem su se mnogi nadali, neće doći, budući da je Hrvatska u svojoj utakmici poražena od Portugalaca.  

Time je Fani Stipković pošteđena "slatkih muka" biranja između domovine i zemlje svog supruga, no ostaje žal za ispadanjem Vatrenih.

Podsjetimo, prije više od dvije godine postala je majka dječaka Nicholasa Valentina, kojeg je dobila sa suprugom Fernandom Hierrom, bivšim nogometašem i sportskim direktorom. Par se upoznao tijekom intervjua koji je Fani vodila s Hierrom, a ljubavna priča zaokružena je intimnim vjenčanjem u Meksiku, na kojem je bilo tek 12 uzvanika. 

 

Penelope CruzJavier BardemPenelope Cruz I Javier BardemFani StipkovićSvjetsko Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike